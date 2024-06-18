原标题：领先国牌波司登与哈尔滨官方达成战略合作 “波司登&尔滨”联名系列焕新国潮光彩

6月16日，以“冰城夏都，焕新有品”为主题的中央广播电视总台“国潮城市”签约仪式暨哈尔滨品牌发布活动在哈尔滨市举行，哈尔滨成为与总台“国潮城市”项目签约的首个城市。哈尔滨市人民政府与波司登集团签订战略合作协议，并发布“波司登&尔滨”联名系列时尚秀，以高站位、高起点、全方位战略合作。

全国工商联纺织服装商会理事长，波司登品牌创始人、波司登集团董事局主席兼总裁高德康先生应邀出席活动。

活动现场，波司登集团与哈尔滨市人民政府、经开区政府、哈尔滨马迭尔文化旅游投资集团分别签订合作协议，共同打造冬季服饰品牌IP。

携手国潮城市 波司登与哈尔滨的冰雪奇缘

哈尔滨作为世界冰雪文化的发源地之一，风光旖旎多姿，冰雪文化久负盛名，是“世界游客向往的中国城市榜TOP10”。哈尔滨也是波司登创业发展的“福地”，早在上世纪90年代，波司登品牌就扎根哈尔滨，辐射北方，并通过“现货贸易”拓展俄罗斯市场，奠定品牌市场地位。

近年来，波司登回归创业初心，聚焦羽绒服主航道，聚焦时尚功能科技服饰赛道，借势哈尔滨着力打造世界级冰雪旅游度假胜地和冰雪经济高地的契机，在哈尔滨市场实现高质量的业绩增长和品牌提升。得益于去年哈尔滨“冰雪旅游”、“冰雪经济”冲上“顶流”、火爆出圈，波司登羽绒服成为游客在哈尔滨的主要装备。波司登还深度参与哈尔滨国际时装周，并在哈尔滨地标性景点“冰雪大世界”内打造巨型羽绒服冰雕装置，吸引了众多游客前来打卡、拍照留念。

高德康表示，哈尔滨是国潮城市的代表，波司登是国潮品牌的代表，此次波司登参加中国广播电视总台国潮城市的发布活动，非常荣幸。我们也是通过央视平台成长起来的品牌，希望借势央视平台，展现国潮品牌的成长、创新和自信。波司登将依托哈尔滨冰雪资源和消费市场资源，发挥在冰雪服饰设计、生产、品牌打造等方面的领先优势，实现上下游产业链整合，并与文旅项目多方联动，书写更加精彩的发展篇章。

领衔时尚功能 “波司登&尔滨”羽绒服来了

“尔滨”是听劝的。这一回，“波司登&尔滨”羽绒服来了。

波司登倾情呈现了一场时尚发布秀，展示了全新升级的防晒衣、冲锋衣、轻薄羽绒服等多款匠心单品。融合波司登品牌精神和哈尔滨城市文化的“波司登&尔滨”联名系列，具像化体现了城市与品牌休戚与共、相依共生的关系，为哈尔滨市融入了精益求精、勇于探索的城市文化内涵，让人们更期待“尔滨”的冬天了。

波司登在做强羽绒服核心主业的同时，创新品类延伸，发力时尚功能科技服饰赛道。据悉，“尔滨”系列是波司登和哈尔滨深度合作定制的全系列滑雪装备。滑雪系列是波司登的五大经典系列之一。多年来，波司登滑雪系列不断迭代升级，将专业滑雪服科技应用到大众滑雪场景。此次将经典滑雪系列与哈尔滨市最具代表性的冰雪文化、冰雪旅游相互结合，打造出融合哈尔滨“冰雪之城”基因的“尔滨”系列全系列滑雪装备，展现了波司登永远创新超越、永争第一的品牌底色。

同台惊艳亮相的功能性外套，在实现防风、透汽透湿的同时，搭载了防泼水科技，满足户外爱好者需求。从羽绒服到功能性外套的品类延伸，不变的是波司登对匠心品质和专业精神的坚守。波司登坚持把品类当作品牌来做，通过在时尚功能科技服饰细分品类的专业深耕和极致创新，带给消费者更好的产品和服务。

波司登专注羽绒服领域48年，不断夯实品牌核心竞争力，持续为行业和消费者带来更专业的羽绒服产品。在赋予品牌现代化形象和时尚内涵的前进历程中，波司登将携手哈尔滨这座“国潮城市”，以专业的品质积淀，用创新“读懂消费者”，合力推动国潮出新出圈、国货自信自强，共赢更加美好的未来。

(责编：董童、李源)

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