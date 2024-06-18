原标题：服务上海“新市民”，国寿寿险这样做！

近年来，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险”）上海市分公司始终围绕“服务国家发展大局 守护人民美好生活”的企业使命，以实际行动践行“以人民为中心”发展思想，充分发挥自身专业优势，加快推进普惠金融业务发展，满足人民群众多元化保险需求，扎实开展普惠保险项目和服务，用心用情守护人民美好生活。

推进普惠保险 发挥社会稳定器作用

“新市民”群体是城市建设的主力军和新生力量，具有人口规模大、抗风险能力弱、金融保险保障缺口大等特点。中国人寿寿险上海市分公司为“新市民”群体提供多层次、广覆盖的保险服务。产品供给创新方面，细分客群在保险保障缺口、产品险种偏好、保费支出意愿和能力等方面的差异化需求，精准供给普惠型保险产品。就新市民较为集中的建筑行业，提供“建筑工程”系列13款保险产品，为施工现场和施工指定生活区的各类场景提供保险保障。为130余家建筑工程公司、230项工程项目、6万余人次物流从业人员提供意外伤残、意外身故、意外医疗等保障。

聚焦特殊群体保障需求，2023年，中国人寿寿险上海市分公司对接静安区残疾人联合会、松江区残疾人就业促进指导中心、崇明区残疾人劳动服务所等三家机构，为近7万名残疾特殊群体提供了专属残疾人保险产品。专属残疾人保险保障范围涵盖多种保障责任，包括意外伤害、意外医疗、重大疾病住院津贴、疾病身故等。2023年，该公司为超500万上海市注册志愿者捐赠保险，不断满足“三新”人群保险需求，入选2023年上海市“党建引领金融服务新就业新业态新市民群体典型案例”。

聚焦健康中国 助力构建多层次保障体系

中国人寿寿险上海市分公司全面参与全市城乡居民大病保险承办、基本医疗保险经办等工作。全力做好居保大病业务理赔服务，在公司自有柜面和营业网点、全市医院、街镇事务中心以及学校设置了120个大病理赔受理点，实现了上海所有行政区域的覆盖。2023年，城乡居民大病保险共计赔付1.5亿元，赔付4.9万人次。充分发挥专业优势，积极参与基本医疗保险经办业务，2023年共完成虹口区、杨浦区、奉贤区、青浦区、普陀区、静安区、宝山区等7个区的8个医保基金监管的综合检查项目。该公司先后中标上海市杨浦区、黄浦区计生渠道的独生子女保险项目，续保虹口区独生子女保险项目、嘉定民生保险项目等。

参与城市定制型商业医疗保险“沪惠保”项目，持续服务民生保障，扛起央企责任担当。同时，面向特定人群创新提供特定保险保障，积极推广“糖安宝”医疗保险，累计为糖尿病特殊群体提供超1.1亿保障。探索“保险+健康”，整合内外部优质健康服务资源，推广大健康平台，积极推进国寿特色健康管理服务体系建设。

赋能扶微助农 积极服务国家战略

小微企业是国家经济平稳运行的毛细血管，更是拉动就业、创业的重要“主力军”，也是普惠金融重点服务对象。为深入贯彻党中央、国务院关于支持中小微企业发展的决策部署，以积极服务地方经济民生为己任，中国人寿寿险上海市分公司制定“万企千亿”行动方案，多措并举，聚焦中小微企业特性，针对性地打造具有竞争力的产品，着力开发适用于中小微企业主等企业重要关系人，以及企业员工的团体人身险“乐业无忧”产品。2023年，“乐业无忧”保险产品组合为上海市1200余家中小微企业超2.6万人次提供保险保障，风险保额达77亿元，进一步为完善中小微企业员工人身风险保障，以及实体经济发展提供了助力。

持续探索涉农保险服务体系，践行乡村振兴国家战略，中国人寿寿险上海市分公司为上海全体驻村“第一书记”提供保险保障，与松江区泖港镇田黄村签署结对帮扶协议，聚焦“一老一少”，对高龄困难村户开展慰问关怀，提供健康检测服务和金融保险知识普及。对当地儿童开展“美育进乡村”文化教育课堂，赋能乡村教育振兴。用属地公司网点资源开辟专属农产品宣传销售区域，为当地经济民生办实事、办好事。研究找准乡村振兴业务发展的落脚点，明确市场拓展方向，截至2023年年底，为4万余名农村人口提供保险保障。

伴随发展普惠金融国家战略走过十年，中国人寿寿险上海市分公司普惠金融保险的产品服务还在不断向更多领域人群创新、延伸、拓展。该公司将积极做好“五篇大文章”，加快推动贯彻落实党中央决策部署与主责主业深度融合，奋力在服务“国之大者”、打造典型案例中当好头雁、作出表率。

(责编：董童、李源)

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