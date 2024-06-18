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尺素金声｜中国农村互联网普及率再提升2个百分点，会带来什么

2024年06月18日14:22 | 来源：人民日报客户端
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日前，由中央网信办、农业农村部等四部门联合印发的《2024年数字乡村发展工作要点》提出，到2024年底，我国农村宽带接入用户数超过2亿，农村地区互联网普及率提升2个百分点，农产品电商网络零售额突破6300亿元。

此前，中国互联网络信息中心发布的第53次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年底，我国城乡互联网普及率差异为16.8%，已较2022年底缩小4.4个百分点。

农村地区互联网普及率再提升2个百分点，意味着数据、信息等要素在城乡之间将更加高效地流动。这不仅将为推进智慧农业发展、促进乡村传统文化传承和文化振兴、健全乡村治理体系等领域带来新的机遇，也将成为进一步弥合城乡“数字鸿沟”、推动城乡融合发展的重要力量。

从农村发展现状看，随着网络等基础设施不断向乡村延伸，数字信息技术已经给乡村带来了不小的变化。

农业生产方式在变——一部手机，轻轻一点，种植户就可以查看到地块环境、天气信息、作物长势等内容，并能随时接收到预警和决策通知，及时进行田间病虫害防治和水肥管理，做到农业生产全周期数字化管理。

近年来，大数据、物联网等新技术与农业生产深度耦合，各类数字化应用场景下的“新农具”不断“上新”，传统农业加快向数字农业转型，为破解“谁来种地”问题提供新选项。数据显示，我国农业生产信息化率为27.6%，大田种植信息化率已达26.4%。

农民生活方式在变——近期，乡村情景剧走红互联网平台，一大批乡村美景、美食，通过原生态、艺术化的表达，向人们展示着乡村的独特之美；“数字达人”活跃乡间，带火滚灯、漆扇等民间手工艺，让人们在光影流转中看到不一样的“乡土中国”。

截至去年底，我国网民规模达10.92亿人，其中农村网民规模达3.26亿人。这3亿多人中，能用手机“新农具”、能干直播“新农活”的“新农人”队伍不断壮大，他们在网络上演绎乡村新生活，成为更多城里人了解乡村、爱上乡村的一扇重要窗口。

村庄发展方式在变——微信群、数字大屏、掌上APP等各类数字化治理平台联结，有效传递村情民意、提供便民服务、促进共建共享，使乡村焕发文明新气象；村超、村排、“村BA”的赛事流量，已摇身变成经济增量，有力推动各地农文体旅商融合发展；一根网线连通城乡，农产品进城、工业品下乡，农村消费规模持续扩大，消费潜力加速释放。

农业农村部大数据发展中心数据显示，今年前两个月，全国农产品网络零售额达1653.95亿元，同比增长10.59%，为扩内需稳增长、助力乡村全面振兴带来强劲动力。

从城乡融合发展看，动力日益强劲的数字引擎，将进一步激发乡村发展新动能。

现代化的本质是人的现代化。实现农业农村现代化，广大农民是主力军。提升农民的数字技能、提高他们对数字化“新农具”的使用能力，对于激活释放农业农村内生发展动力、促进城乡融合发展意义重大。

有学者研究表明，数字经济发展水平越高，对城乡居民收入差距的缩减作用越强。数据显示，我国返乡入乡创业人员中，超过50%采用了互联网技术。这些具有互联网思维的“新农人”，对于提升全要素生产率和资源分配效率、促进农村新产业新业态蓬勃发展、带动农民稳定增收，都将发挥重要作用。

当前，我国数字乡村建设已进入一个全新的发展阶段。着眼将来，既要持续拓宽数字技术在农村地区的应用范围，加快数据要素在农业各领域中的流动，同时探索数字助农新模式、新方法，提高农民数字素养与技能，让他们在乡村发展中有更多获得感、幸福感、安全感。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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