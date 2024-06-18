人民网北京6月18日电 （记者杜燕飞）如何定义智慧农业，还是一个APP吗？怎样以智“慧”农，铺好发展路径？智慧农业，仅是农业的事吗？在近日举办的首届精准农业与科技合作论坛上，参会嘉宾表示，当前社会各界都在关注智慧农业发展。这是一条政策扩大支持、技术创新应用、场景集中落地的产业新赛道，智慧农业未来可期。

中国工程院院士赵春江表示，数字革命将带来农业的数字经济，推动农业生产方式发生重大变化，走向以数据为基础的智慧农业和数字农业新阶段。当前，农业农村大数据跟工业大数据不一样，具有地域性、季节性、多样性、周期性、体量大、模块多等特点。推进智慧农业的路径是技术创新，重点是解决“卡脖子”和高成本的问题。要通过应用场景的驱动，在不同区域、不同生产类型间进行创新，突出人才队伍建设，完善政策保障体系。

有参会嘉宾表示，发展设施农业是加快推进农业农村现代化的重要途径，是集约利用农业资源和农业投入品的重大举措。发展精准农业要以科技创新应用为动力，以市场需求为导向，走“绿色、优质、高效、智慧”的发展路子。

“我们要利用新一代信息技术和工业机器人技术，来赋能我们传统的农业生产，实现‘主观经验判断’向‘大数据智能决策’转变；‘传统生产方式’向‘精准高效绿色’转变。”中国农业风险管理研究会精准农业专委会秘书长魏晓明表示，未来的产业发展，将通过获得环境参数、动植物生长状态、农机装备作业工况等数据，实现精准感知；利用数据驱动和机理模型耦合，以产量最优、效益最优或能耗最优，实现精确决策；通过水肥一体化、环境调控、智能巡检等装备，达到精准执行。

参会嘉宾表示，农业产业将通过技术的创新和发展，实现生产管理从传统向现代升级，大幅度提高土地的产出率、劳动的生产率和资源的利用率。这需要把信息科技和智能装备技术、工业技术与农业生物技术进行有机融合，推动农业的创新发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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