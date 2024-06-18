我国2023年完成跨区域人员流动量612.88亿人次
2024年06月18日18:30 | 来源：新华网
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新华社北京6月18日电（记者叶昊鸣）交通运输部18日公开发布的《2023年交通运输行业发展统计公报》显示，2023年全年我国完成跨区域人员流动量612.88亿人次，同比增长30.7%，流动中国彰显经济社会发展活力。
具体来看，全年铁路完成旅客发送量38.55亿人次，公路完成人员流动量565.56亿人次，水路完成营业性客运量2.58亿人次，民航完成客运量6.2亿人次。
货运方面，根据统计公报，全年完成营业性货运量547.47亿吨，铁路完成货运总发送量50.35亿吨，公路完成营业性货运量403.37亿吨，水路完成营业性货运量93.67亿吨，民航完成货邮运输量735.38万吨。全年完成邮政行业寄递业务量1624.8亿件，完成快递业务量1320.7亿件。
统计公报显示，截至2023年末，全国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁营业里程4.5万公里；公路总里程543.68万公里，其中高速公路里程18.36万公里；内河航道通航总里程12.82万公里，全国港口生产用码头泊位22023个；颁证民用航空运输机场259个。
根据统计公报，2023年我国完成交通固定资产投资39142亿元，其中完成铁路固定资产投资7645亿元，完成公路固定资产投资28240亿元，完成水路固定资产投资2016亿元，完成民航基本建设和技术改造投资1241亿元。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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