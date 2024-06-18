人民网北京6月18日电 （记者杜燕飞）记者18日从第25届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会（以下简称青洽会）新闻发布会上了解到，第25届青洽会将于7月11日至15日在青海西宁举办。本届青洽会首次采取市场化办会模式，邀请冰岛作为主宾国，首次设置主宾国展区并举办主宾国经贸合作交流会，推出12项主要活动、8场市州招商推介、6场项目集中签约等系列活动，吸引更多优质企业来青海投资兴业。

第25届青洽会（北京）新闻发布会现场。人民网记者 杜燕飞摄

“青洽会已连续成功举办了24届，是青海省扩大高水平对内对外开放、深化区域交流合作的重要窗口和金色名片，已成为西部地区极具影响力的贸易合作平台和投资促进平台，在推进高质量共建‘一带一路’、深度融入和服务东西部协作等国家战略中发挥了重要作用。”青海省人民政府副秘书长荣增彦上介绍，过去的24年，青洽会累计签约项目6109个，落实项目4569个，累计到位资金7874亿元，为青海经济社会高质量发展注入了澎湃动能。

据荣增彦介绍，本届青洽会更加聚焦国际化，邀请冰岛作为主宾国，首次设置主宾国展区并举办主宾国经贸合作交流会。同时，积极加强与“一带一路”共建国家使领馆、国际友城、国际商协会、国际组织的沟通对接，不断扩大合作交流的“朋友圈”，进一步提升大会国际化水平和影响力。

“青洽会作为青海省扩大对外开放、促进招商引资的重要载体和平台，主宾国的设置能够进一步拓宽青海省的国际合作领域，有助于引进外资、技术和人才，也将为全省经济发展注入新的活力和动力。”青海省外宣办副主任应秀丽说，既吸引来自该国的观众和参展商，让他们对展览产生更加浓厚的兴趣，也会吸引与之合作的其他国家的参与者，青洽会的国际化程度将进一步提高。

荣增彦同时表示，本届青洽会更加注重专业化，以搭建推介、洽谈、对接、签约为主的合作交流平台为导向，集中举办12项主要活动、8场市州招商推介、6场项目集中签约。其中，首次举办青洽会投资说明会暨中外知名企业青海行活动，邀请有关省（区、市）省部级领导现场推介、中外知名企业家和行业精英交流发言，组织中外知名企业走进市州、了解市州，吸引更多优质企业来青海投资兴业。

“青洽会投资说明会暨中外知名企业青海行活动是一个重要的招商引资和合作交流平台，对于推动青海的经济发展和促进国内外交流与合作具有重要意义。”青海省工业和信息化厅副厅长杨忠说，特别是参会企业代表将实地考察青海的产业园区、重点企业和项目，了解青海的产业发展情况和投资潜力，与当地政府、企业和其他机构进行面对面的交流和洽谈。

值得一提的是，据荣增彦介绍，本届青洽会首次采取“政府主导，市场运作”的市场化办会模式，实行全面市场化招商，高效利用三大展馆5万平方米展区。其中，布置6个主题展区、4个专题展区和4个市州特色展区，吸引更多好企业、好项目在青海省落地；推出27个特装展位和260个标准展位，通过“云上青洽会”平台线上线下功能互补，开展5G直播“嗨购”活动，展览展销国内外名、优、特产品及省内特色农畜产品，促进区域间和进出口商贸流通。

“本届青洽会设立的绿色算力展区将围绕‘东数西算、东数西储、数据援青’，落实‘数据要素×’三年行动计划、‘人工智能+’行动，重点展示青海省绿色算力发展规划、运用前景和最新成果，打造绿色发展新引擎。”青海省数据局副局长陈卫军表示，青海将加强基础设施建设，提升网络带宽和数据中心规模，为绿色算力产业提供坚实的基础支撑；深化技术创新和应用，推动绿色算力在更多领域实现广泛应用和深度融合。

(责编：杨曦、吕骞)

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