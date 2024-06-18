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能源行业加大油气增储上产 保障经济社会发展用能需求

人民网记者 杜燕飞
2024年06月18日16:42 | 来源：人民网
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能源是工业的粮食、国民经济的命脉。2024年是“四个革命、一个合作”能源安全新战略提出10周年。10年间，我国能源供给保障能力明显增强，可再生能源实现跨越式发展，化石能源供给保障基础进一步夯实，能源输送能力显著提高，我国已基本形成煤、油、气、核及可再生能源多轮驱动的能源供应保障体系，为我国经济持续回升向好提供强劲动力。

在油气勘探领域，日前，在塔里木盆地，我国超深层重点风险探井——奥探1井成功完钻，完井井深9416.6米，垂深9314.61米，刷新了亚洲碳酸盐岩储层大斜度井垂深最深纪录；在四川盆地，资阳2井完钻井深6666米，测试获日产125.7万立方米高产工业气流，日无阻流量306万立方米，金页3井完钻井深5850米，测试获日产82.6万方高产工业气流，我国深层、超深层寒武系页岩有望成为页岩气新的接替层系；在珠江口盆地，亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”在我国第一个深水油田——流花油田精准就位，为油田二次开发项目年内投产奠定基础……

这只是油气行业加大增储上产保证能源供给的一个缩影。10年来，中国石油坚守国内原油年产1亿吨的效益稳产线，大庆油田原油产量连续9年实现硬稳产，富满油田建成我国最大超深油田，吉木萨尔页岩油进入规模效益开发，长庆、西南、塔里木等气区“粮仓”殷实，为西气东输、川气东送提供稳定而充足的气源支撑；中国石化勘探发现塔里木盆地顺北超深层十亿吨级大油气田，培育川东南万亿方页岩气大气区，探明川西、中江、东胜、威荣等千亿方大气田，实现了原油稳增长、天然气大发展、非常规大突破；中国海油发现了6个亿吨级大油田、6个千亿方大气田，持续推进油气勘探再提质、产能建设再提速、开发生产再提效。

一系列举措取得明显成效。数据显示，2024年1至5月份，规上工业原油产量8910万吨，同比增长1.8%；规上工业天然气产量1033亿立方米，同比增长5.2%。2023年，国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头，年均增幅达1170万吨油当量，形成新的产量增长高峰期。

中国科学院院士邹才能认为，石油消费将在未来更多回归原料属性，在国家能源安全和民生需求方面，分别发挥保障“急需”和稳定“基石”的作用；天然气凭借低碳、稳定、经济的特点，在节能减排过程中不可替代，对国家能源安全发挥“保障”作用，且与新能源具有“共生共荣”的特点，具备最佳“伙伴”作用。

国家发改委、国家能源局日前召开的深入贯彻落实能源安全新战略专题座谈会指出，要统筹发展和安全，有力保障经济社会发展用能需求。处理好新能源的建设和消纳的关系，实现高效利用；处理好新能源快速发展和传统能源稳定供应的关系，实现安全可靠替代；处理好国内国际两个市场两种资源的关系，实现开放条件下的能源安全。

中国石油党组书记、董事长戴厚良日前在贯彻落实能源安全新战略座谈会暨第七届石油精神（大庆精神铁人精神）论坛上表示，中国石油多措并举增强能源高效供给能力，持续提升油气产业链供应链韧性和安全水平，为保障国家能源安全作出了贡献。站在新的起点上，要加快页岩油气、深层煤岩气等关键核心技术突破，持续深化风能、太阳能、地热能等非化石能源的规模开发和综合利用，全力推进炼化业务结构调整和转型升级，推动新时代新征程能源供给革命。

(责编：杨曦、吕骞)
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