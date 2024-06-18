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财政部：4.43亿元支持抗旱保夏播 助力夯实秋粮丰产基础

2024年06月18日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京6月18日电 （记者任妍、车柯蒙）近期黄淮海部分地区持续高温少雨、土地失墒，对夏播和已出苗作物生长带来不利影响。记者从财政部获悉，日前，财政部会同农业农村部于近日下达农业生产防灾救灾资金4.43亿元，支持河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西等7省受灾地区做好抗旱防灾救灾等相关工作，重点用于对受灾地区开展浇水补墒、改种补种、增施肥料等农业抗旱措施给予适当补助，促进夏播面积及时落实，全力保障夏种顺利进行，助力夯实秋粮丰产基础。

(责编：杨曦、吕骞)
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