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国家税务总局回应近期企业纳税问题：没有倒查20年、30年的安排

2024年06月18日18:59 | 来源：新华网
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新华社北京6月18日电（记者申铖、韩佳诺）近期，有反映部分地区发生税务部门针对企业纳税问题“倒查30年”及要求企业补税的情况。对此，国家税务总局有关部门负责人18日表示，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。

“国家税务总局已关注到相关反映，也充分理解广大经营主体和社会公众的关切。”这位负责人说，需重点说明的是：首先，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。近期反映的有关查税补税，有的是对企业以前年度欠税按程序进行催缴，有的是对企业存在的税收政策适用风险按程序予以提示告知，均属税务部门例行的依法依规正常履职行为。

第二，税企双方始终休戚与共。依法组织收入是税务部门的基本职责，支持企业发展是税务部门的应尽之责，广大经营主体好，国家税收才能好。税务部门一贯坚守保经营主体就是保经济税源的理念，坚决落实税费优惠政策，严格防范和查处违规征税收费行为，积极助力各类经营主体健康规范发展。

“第三，加强税收监管也是税务部门的法定职责。”这位负责人表示，我们将持续优化税务执法方式，着力推进精准监管、精确执法，重点打击偷税、逃税、抗税、骗税等违法犯罪行为，为守法企业营造公平竞争的税收营商环境。同时，也请广大纳税人对税务部门依法履职予以监督、理解、配合，对有关涉税争议，欢迎和支持纳税人通过法律途径积极妥当解决，切实维护自身合法权益。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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