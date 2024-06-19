人民网北京6月19日电 （记者王震）据财政部网站消息，19日财政部、工信部发布关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知。今年首批将支持1000多家“小巨人”企业，以后年度根据实施情况进一步扩大支持范围。

根据通知，2024—2026年，聚焦重点产业链、工业“六基”及战略性新兴产业、未来产业领域（以下称重点领域），通过财政综合奖补方式，分三批次重点支持“小巨人”企业高质量发展。

中央财政资金将支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品（以下称“三新”）、强化产业链配套能力（以下称“一强”），同时支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能：

一是支持“小巨人”企业围绕“三新”加大科技创新投入，不断夯实企业立身之本；

二是支持“小巨人”企业围绕“一强”提升协作配套能力，不断夯实产业基础支撑；

三是支持地方探索对专精特新中小企业培育赋能，不断夯实服务体系。

根据通知，新一轮专精特新中小企业奖补政策拟沿用此前奖补标准，即按照每家企业连续支持三年，每家企业合计600万元测算对地方的奖补数额。

申请企业须为有效期内的“小巨人”企业，且未在上交所、深交所、北交所，以及境外公开发行股票，须提出“三新”、“一强”推进计划。推进计划可覆盖“三新”、“一强”单个或多个方面，须分别提出绩效目标，投资总额需超过2000万元。

(责编：王震、吕骞)

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