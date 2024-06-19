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发改委：经济延续回升向好态势 积极因素不断积累

2024年06月19日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京6月19日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，6月18日，国家发展改革委召开6月份新闻发布会，围绕相关热点问题进行了回应。国家发展改革委政研室副主任、委新闻发言人李超在会上表示，5月份，随着各项宏观政策持续落地，我国经济延续回升向好态势，经济运行中的积极因素不断积累。

李超介绍，5月份经济数据个别指标有所波动，但总体上看，多数指标较上月有所改善，具体体现在以下几个方面：

一是生产保持较快增长，企业效益有所改善。5月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%，其中装备制造业、高技术制造业分别增长7.5%、10.0%，增速分别快于整体工业1.9个和4.4个百分点。服务业生产指数增长4.8%，比上月加快1.3个百分点，服务业商务活动指数为50.5%，比上月提高0.2个百分点。4月份，规模以上工业企业利润由上月下降3.5%转为增长4%。

二是国内需求持续释放，外贸出口增势良好。5月份，社会消费品零售总额同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点，假日消费热度较高，端午假期国内旅游出游人次和游客出游总花费同比分别增长6.3%、8.1%。大规模设备更新和消费品以旧换新工作深入推进，去年增发1万亿国债项目加快建设，截至5月末项目开工率已超过80%，制造业投资和基础设施投资平稳运行，分别增长9.6%和5.7%。外贸增速持续加快，5月份以人民币计价的进出口、出口分别增长8.6%、11.2%，比上月分别加快0.6个和6.1个百分点。前5个月，民营企业进出口增长11.5%，快于整体外贸增速5.2个百分点，占我国外贸总值比重达54.7%，比去年同期提升2.6个百分点。

三是就业形势总体平稳，物价水平稳中有升。5月份，城镇调查失业率为5.0%，与上月持平，低于去年同期0.2个百分点。居民消费价格同比上涨，5月份CPI同比上涨0.3%，涨幅与上月持平。工业生产者出厂价格环比由降转涨，5月份PPI环比由上月的下降0.2%转为上涨0.2%，扭转了去年11月份以来的连续下降态势。

李超指出，同时，也注意到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，我国经济持续回升向好仍面临一些困难挑战。国家发展改革委将加快推动“两重”（发行超长期特别国债支持重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“双新”（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）等各项政策落地见效，切实巩固和增强经济回升向好态势。

(责编：罗知之、吕骞)
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