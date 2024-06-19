人民网北京6月19日电 （记者李栋）当前，黄淮海持续高温少雨，部分地区旱情仍在发展。近日，农业农村部对河北、山西、山东、河南4省启动农业抗旱三级应急响应。

当前，全国夏种已进入高峰期，玉米等作物处于播种、出苗期。近期黄淮海部分地区持续高温少雨、土地失墒，对夏播和已出苗作物生长带来不利影响。

农业农村部要求有关地区持续加强旱情、墒情、苗情调度，全力以赴做好抗旱保夏播保夏管；协调相关部门统筹调配和科学调度抗旱水源，充分发挥大中型灌区作用，做好调水引水提水等工作，同时适时开展人工增雨；抓住夏玉米夏大豆适期播种的“窗口期”，组织人力、机具抗旱保夏播，指导落实播前浇“造墒水”、播后浇“蒙头水”、出苗浇“救命水”，以及坐水种、干播等雨等措施，推进夏播夏管顺利开展；指导无抗旱水源、不能适期播种的地块，及时调整种植结构，改种短生育期作物，确保夏播种足种满。

抗旱保夏播，助力秋粮丰产，防灾救灾资金先行。近期黄淮海部分地区持续高温少雨、土地失墒，对夏播和已出苗作物生长带来不利影响。记者从财政部获悉，日前，财政部会同农业农村部于近日下达农业生产防灾救灾资金4.43亿元，支持河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西等7省受灾地区做好抗旱防灾救灾等相关工作，重点用于对受灾地区开展浇水补墒、改种补种、增施肥料等农业抗旱措施给予适当补助，促进夏播面积及时落实，全力保障夏种顺利进行，助力夯实秋粮丰产基础。

“当前正值‘三夏’关键时期，随着夏收快速推进、夏播全面展开，土壤缺墒情况逐步显现，旱情发展较为迅速，农业灌溉用水需求明显增大。华北、黄淮地区耕地大多具备灌溉条件，当前蓄水情况总体较好，通过科学调度水工程，总体上能够保障夏播用水。”水利部相关负责人表示。

据预测，未来10天，受旱区将有降雨过程，对缓解旱情有利。考虑到前期受旱范围广、土壤缺墒重、灌溉需水量大，部分地区旱情仍有可能持续，水利部将统筹当前和后期抗旱用水需求，精细实施流域骨干水工程抗旱调度，精准对接城乡供水和灌区灌溉需求，精确指导支持抗旱保灌溉保供水工作，全力保障供水安全和粮食安全。

(责编：方经纶、吕骞)

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