人民网记者 孙红丽

随着消费品以旧换新的大规模推开，政策实际效应正在逐步显现。国家统计局近日公布数据显示，5月份，受“五一”假日、消费品以旧换新政策显效、“6·18”提前开卖等因素影响，5月社会消费品零售总额同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点。

5月份，限额以上通讯器材类、家用电器和音像器材类商品零售额同比分别增长16.6%和12.9%，增速分别比4月份加快3.3和8.4个百分点。

商务部数据显示，5月全国乘用车零售量约168.5万辆，环比增长约10%，其中新能源汽车零售量约79万辆，占乘用车总体零售量的比重达47%；报废机动车回收量57.7万辆，同比增长48.9%，环比增长16.2%。

商务部新闻发言人何亚东介绍，以汽车以旧换新为例，截至6月6日，汽车报废更新补贴申请量已突破4万份，呈现出加快增长态势。

叠加“五一”假期及传统旺季因素，5月份建材家居消费热情进一步被激发，各地以旧换新政策效应逐步释放。据中国建材流通协会数据，全国规模以上建材家居卖场5月销售额为1288.06亿元，环比上涨15.57%。

国家统计局总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，各地消费品以旧换新配套政策陆续落地，叠加“6·18”网购促销，一定程度上带动本月家电、通讯器材和新能源汽车类商品销售上涨。

今年3月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，“推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平”。

3月27日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，明确了消费品以旧换新的具体任务；4月24日，商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》；随后，31个省（区、市）印发本地区大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案，因地制宜出台制造业贷款贴息、以旧换新补贴、消费券等支持政策。

资金支持也在逐步落实，国家发展改革委安排中央预算内投资等资金，支持设备更新以及节能降碳、回收循环利用重点项目；财政部预拨中央财政资金64.4亿元支持汽车以旧换新，下达5亿元支持老旧农机报废；中国人民银行会同有关部门落实科技创新和技术改造再贷款政策，正在开展项目审核推送。

何亚东表示，消费品以旧换新相关文件发布后，各项工作进展顺利、开局良好，政策效果逐步显现。

“展望下阶段，各地区各部门围绕扩大内需促进消费陆续实施了相应的政策措施，特别是近期耐用消费品以旧换新政策细则落实落地，市场活力有望进一步增强。”刘爱华说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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