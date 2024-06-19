人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

世界品牌实验室发布2024年中国500最具价值品牌

2024年06月19日19:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月19日电 今天，第二十一届“世界品牌大会”在北京举行。会上，世界品牌实验室发布了2024年《中国500最具价值品牌》分析报告。在这份基于财务数据、品牌强度和消费者行为分析的年度报告中，国家电网以6538.86亿元的品牌价值位列榜首。中国工商银行、海尔、中国石油、中国人寿进入前五。

报告指出，2024年《中国500最具价值品牌》的总价值为38.57万亿元，比去年增加4.24万亿元，增幅为12.35%。世界品牌实验室学术委员会主席、牛津大学营销学荣誉教授斯蒂芬·沃格博士表示:“在过去的20多年中，我目睹了中国品牌的快速成长，有的已经具有强大的世界影响力。”

世界品牌实验室编制中国品牌报告已是第21个年头，2004年入选门槛仅为5亿元，前500名品牌的平均价值为49.43亿元。2024年，入选门槛已经提高到38.26亿元，前500名品牌的平均价值高达771.40亿元，增幅为1460.59%。

据世界品牌实验室分析，品牌是一个地区发展的重要标志，品牌与区域经济的增长是相互联动的。从本届《中国500最具价值品牌》区域分布来看，北京有91个品牌入选，名列第一，主要原因是赢利能力强的央企总部集中在北京；广东和上海分别有79个和42个品牌入选，位居第二和第三。根据入选品牌影响力范围大小，可按照全国性、世界性品牌进行划分。榜单中具有全国范围影响力的品牌有431个，占86.20%；具有世界性影响力的品牌数为69个，占13.80%。

本年度《中国500最具价值品牌》排行榜中，共有来自食品饮料、轻工业、建材、传媒、纺织服装、医药、机械等在内的24个相关行业的品牌入选。其中食品饮料业依然是入选品牌最多的行业，共有80个品牌入选，占总入选品牌数的16.00%；入选数量位居第二到第五的行业分别是轻工(41个)、通信电子IT（39个）、建材(36个)、传媒(32个)。

此外，本年度共有108个中国品牌的价值超过1000亿，比去年增加36个。

(责编：杨曦、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“碳”索绿色发展 我国首个工业用途核能供汽项目建成投产
　　人民网北京6月19日电 （记者杜燕飞）记者从国家原子能机构获悉，我国首个工业用途核能供汽项目——“和气一号”项目19日在田湾核电基地正式建成投产。这标志我国核能综合利用从单一发电、满足城市居民供暖后，拓展进入到工业供汽领域。…
EVA法兰克福电动汽车博览会将于9月首次亮相
　　人民网北京6月19日电 （记者孙阳）由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会和相关机构共同主办的全新“EVA法兰克福电动汽车博览会（Electric Vehicles Expo at Automechanika）”将于2024年9月10日至14日首次亮相德国法兰克福展览中心12.1馆，与2024年Automechanika Frankfurt（法兰克福国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会）同期举办。届时，众多电动汽车制造商将在Automechanika Frankfurt这一国际汽车行业平台展示最新的电动汽车产品和技术。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部