人民网北京6月19日电 今天，第二十一届“世界品牌大会”在北京举行。会上，世界品牌实验室发布了2024年《中国500最具价值品牌》分析报告。在这份基于财务数据、品牌强度和消费者行为分析的年度报告中，国家电网以6538.86亿元的品牌价值位列榜首。中国工商银行、海尔、中国石油、中国人寿进入前五。

报告指出，2024年《中国500最具价值品牌》的总价值为38.57万亿元，比去年增加4.24万亿元，增幅为12.35%。世界品牌实验室学术委员会主席、牛津大学营销学荣誉教授斯蒂芬·沃格博士表示:“在过去的20多年中，我目睹了中国品牌的快速成长，有的已经具有强大的世界影响力。”

世界品牌实验室编制中国品牌报告已是第21个年头，2004年入选门槛仅为5亿元，前500名品牌的平均价值为49.43亿元。2024年，入选门槛已经提高到38.26亿元，前500名品牌的平均价值高达771.40亿元，增幅为1460.59%。

据世界品牌实验室分析，品牌是一个地区发展的重要标志，品牌与区域经济的增长是相互联动的。从本届《中国500最具价值品牌》区域分布来看，北京有91个品牌入选，名列第一，主要原因是赢利能力强的央企总部集中在北京；广东和上海分别有79个和42个品牌入选，位居第二和第三。根据入选品牌影响力范围大小，可按照全国性、世界性品牌进行划分。榜单中具有全国范围影响力的品牌有431个，占86.20%；具有世界性影响力的品牌数为69个，占13.80%。

本年度《中国500最具价值品牌》排行榜中，共有来自食品饮料、轻工业、建材、传媒、纺织服装、医药、机械等在内的24个相关行业的品牌入选。其中食品饮料业依然是入选品牌最多的行业，共有80个品牌入选，占总入选品牌数的16.00%；入选数量位居第二到第五的行业分别是轻工(41个)、通信电子IT（39个）、建材(36个)、传媒(32个)。

此外，本年度共有108个中国品牌的价值超过1000亿，比去年增加36个。

(责编：杨曦、章斐然)

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