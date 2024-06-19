新华社上海6月19日电 题：坚持支持性立场 淡化金融总量目标——中国人民银行行长详解货币政策走向

新华社记者吴雨、桑彤

中国的货币政策走向吸引全球目光。当前，中国坚持怎样的货币政策立场？未来政策调控将关注哪些方面？在19日举行的2024陆家嘴论坛上，中国人民银行行长潘功胜详解货币政策走势，并回应了热点问题。

继续坚持支持性的货币政策立场

“中国货币政策立场是支持性的，为经济持续回升向好提供金融支持。”潘功胜在论坛上明确表达了我国货币政策立场。

今年以来，全球通胀高位降温，但仍有较强的粘性，不少央行保持着高利率、限制性的货币政策立场。与此不同的是，中国人民银行通过下调存款准备金率、降低政策利率等操作，保持了金融总量平稳增长；新创设5000亿元科技创新和技术改造再贷款、3000亿元保障性住房再贷款，有针对性地支持挖掘国内需求与动能增长。

数据显示，截至5月末，社会融资规模同比增长8.4%，广义货币M2余额同比增长7%，均高于名义GDP增速。5月份新发放贷款利率为3.67%，处于较低水平。

近期，有市场人士关注到，金融总量数据受“挤水分”、理财分流等多重因素影响阶段性下行。

潘功胜回应称，一些金融机构有着很强的“规模情结”，以非理性竞争的方式实现规模的快速扩张。对于不合理的、容易消减货币政策传导的市场行为，金融管理部门持续加强规范，防范资金空转，整顿手工补息等。

“短期内，这些规范市场行为的措施会对金融总量数据产生‘挤水分’效应，但并不意味着货币政策立场发生变化，而是更加有利于提升货币政策传导效率。”潘功胜说。

货币政策是总量工具，但如果结构调不好，总量调控也很难有效发挥作用。

潘功胜介绍，中国人民银行一直在探索发挥结构性货币政策工具的牵引带动作用。目前，结构性货币政策工具余额约7万亿元，聚焦支持小微企业、绿色转型等国民经济重点领域和薄弱环节。未来，中国人民银行将健全精准适度的结构性货币政策工具体系，合理把握结构性货币政策工具的规模，让已实现阶段性目标的工具及时退出。

优化货币政策调控的中间变量

目前，我国社会融资规模存量超过390万亿元，M2余额超过300万亿元。“宏观金融总量规模已经很大，金融总量增速有所下降也是自然的，这与我国经济从高速增长转向高质量发展是一致的。”潘功胜说。

“全部信贷增速要像过去一样保持在10%以上是很难的。”潘功胜表示，当货币信贷增长已由供给约束转为需求约束时，如果把关注的重点仍放在数量的增长上，显然有悖经济运行规律。

在潘功胜看来，货币政策需要关注和调控一些中间变量，逐步淡化对数量目标的关注，把金融总量更多作为观测性、参考性、预期性的指标，更加注重发挥利率调控的作用。

近期，中国人民银行逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱，引起市场普遍关注。潘功胜表示，随着我国金融市场快速发展，债券市场的规模和深度逐步提升，央行通过在二级市场买卖国债投放基础货币的条件逐渐成熟。中国人民银行正与财政部加强沟通，共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。

“应当看到，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。”潘功胜说。

货币政策将注重三方面关系

当前中国经济持续回升向好，但仍面临一些挑战，需要加强逆周期和跨周期调节，为经济社会发展营造良好的货币金融环境。

展望未来，潘功胜表示，下一步货币政策将注重把握和处理好三方面关系：一是短期与长期的关系。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为重要考量，灵活运用利率、存款准备金率等政策工具，同时保持政策定力，不大放大收。二是稳增长与防风险的关系。统筹兼顾支持实体经济增长与保持金融机构自身健康性的关系，坚持在推动经济高质量发展中防范化解金融风险。三是内部与外部的关系。主要考虑国内经济金融形势需要进行调控，兼顾其他经济体经济和货币政策周期的外溢影响。

潘功胜在论坛上详解货币政策考量和未来展望，并表示要提升货币政策透明度，健全常态化、制度化的政策沟通机制，做好政策沟通和预期引导。

“透明度提高后，政策的可理解性和权威性都会增强，市场对未来货币政策动向，会自发形成稳定预期，合理优化自身决策，货币政策调控就会事半功倍。”潘功胜说。

(责编：袁勃、章斐然)

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