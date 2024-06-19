中国的货币政策立场如何？怎样看待金融总量数据下行？把国债买卖纳入货币政策工具箱意味着什么……在6月19日举行的2024陆家嘴论坛上，中国人民银行行长潘功胜详解货币政策走势，并对诸多热点问题进行回应。

这是6月19日拍摄的2024陆家嘴论坛开幕式现场。新华社记者 方喆 摄

继续坚持支持性的货币政策立场

今年以来，全球通胀高位降温，但仍有较强的粘性，不少央行保持着高利率、限制性的货币政策立场。中国的货币政策立场如何？

潘功胜表示，中国的情况有所不同，货币政策的立场是支持性的，为经济持续回升向好提供金融支持。

今年以来，中国人民银行通过下调存款准备金率、降低政策利率等操作，保持了金融总量平稳增长；新创设5000亿元科技创新和技术改造再贷款、3000亿元保障性住房再贷款，有针对性地支持挖掘国内需求与动能增长。

潘功胜说，中国将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期和跨周期调节，支持巩固和增强经济回升向好态势，为经济社会发展营造良好的货币金融环境。

“挤水分”不意味着货币政策立场发生变化

近期，有市场人士关注到，金融总量数据受“挤水分”、理财分流等多重因素影响阶段性下行。

潘功胜认为，一些金融机构有着很强的“规模情结”，以非理性竞争的方式实现规模的快速扩张。对于不合理的、容易消减货币政策传导的市场行为，金融管理部门持续加强规范，防范资金空转，整顿手工补息等。

“短期内，这些规范市场行为的措施会对金融总量数据产生‘挤水分’效应，但并不意味着货币政策立场发生变化，而是更加有利于提升货币政策传导效率。”潘功胜说。

逐步淡化对数量目标的关注

目前，我国社会融资规模存量超过390万亿元，M2余额超过300万亿元。“宏观金融总量规模已经很大，金融总量增速有所下降也是自然的，这与我国经济从高速增长转向高质量发展是一致的。”潘功胜说。

“全部信贷增速要像过去一样保持在10%以上是很难的。”潘功胜表示，当货币信贷增长已由供给约束转为需求约束时，如果把关注的重点仍放在数量的增长上，显然有悖经济运行规律。

在潘功胜看来，货币政策需要关注和调控一些中间变量，逐步淡化对数量目标的关注，把金融总量更多作为观测性、参考性、预期性的指标，更加注重发挥利率调控的作用。

把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松

近期，中国人民银行逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱，引起市场普遍关注。

潘功胜介绍，随着我国金融市场快速发展，债券市场的规模和深度逐步提升，央行通过在二级市场买卖国债投放基础货币的条件逐渐成熟。中国人民银行正与财政部加强沟通，共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。

“应当看到，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。”潘功胜说。

提升货币政策透明度

潘功胜在论坛上详解货币政策考量和未来展望，并表示要提升货币政策透明度，健全常态化、制度化的政策沟通机制，做好政策沟通和预期引导。

“透明度提高后，政策的可理解性和权威性都会增强，市场对未来货币政策动向，会自发形成稳定预期，合理优化自身决策，货币政策调控就会事半功倍。”潘功胜说。（记者吴雨、桑彤）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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