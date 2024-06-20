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重庆市万州区搭建综合农事服务平台——

当好乡亲们的“田保姆”（三夏进行时）

本报记者 王欣悦
2024年06月20日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　无人机对雨台村稻田进行飞防作业。

　　万州区综合农事服务与应急中心停放的农机。
　　以上图片均为夏娟摄（人民视觉）

　　下午3点，重庆万州区龙沙镇雨台村，冉世田刚在一块地里忙完，来不及歇口气，又骑着摩托车赶去万州区综合农事服务与应急中心。

　　中心的院坝和仓库里，停满播种机、育秧机、旋耕机等设备，农药、化肥、种子等农资也堆得满满当当。中心集农资农机供应、农机社会化服务、农技培训等功能于一体，冉世田正是这里的负责人。

　　“我们的农资、设备都很全。”冉世田边说着，边把技术手册分发给前来选购农资的农户，“中心要办4期农机手操作实践培训班，大家有空来参加。”

　　刚进办公室，冉世田腰间的对讲机就响了起来：“冉老师，拖拉机陷进去了。”是种粮大户晏兴华。

　　“莫怕，马上来。”冉世田开着大拖拉机赶往现场。拿出缆绳，没几下就把晏兴华的拖拉机拽出来。“我晚点给轮胎安上防滑链，就不容易陷车了。”冉世田说。

　　晏兴华原本在外做生意，如今回乡流转了280多亩地种水稻：“听镇里说，今年有100多人回来种水稻，大家是奔着好政策、好服务来的。”

　　刚接手这280多亩撂荒地时，晏兴华有些后悔：“田是梯田、土是生土，栽苗、收割全靠人工，这地不好种。”今年初，综合农事服务与应急中心的成立，让晏兴华心里有了底气，“我的秧苗是中心育的、机子是从中心租的，技术问题也随时有人帮解决。”

　　田里的事处理完，冉世田向晏兴华家的院坝走去。屋里，数字大屏实时显示着虫情统计、水质监测、空气质量等数据。检查完稻田智能化管控系统提供的信息，冉世田下了判断：“你的水稻处在分蘖期，近期要重点观察有没有病虫害。”

　　“之后收了稻子，你也不用操心。到时候，移动烘干机直接开到院坝。我们还可以帮你找客户。”冉世田“打包票”，会全流程做好服务。

　　“我们已服务2万多亩地，未来力争服务能力突破10万亩，当好乡亲们的‘田保姆’，让他们种地更省心、更安心。”冉世田告诉记者。

　　重庆“六山三丘一分地”，2805万亩耕地中约90%位于丘陵山区，提升农业社会化服务能力，是提高生产效率的重要举措。万州区初步形成以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、龙头企业为骨干、社会化服务为支撑的现代农业经营体系。截至去年底，全区累计培育社会化服务组织2131家，农业生产托管服务面积超61万亩次。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月20日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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