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海南自由贸易港国际商事纠纷解决中心启动运行

2024年06月20日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报海口6月19日电  （记者曹文轩）6月19日，海南自由贸易港国际商事纠纷解决中心在海口正式揭牌并启动运行，这标志着海南省在构建多元化国际商事纠纷解决机制方面又迈出了重要一步。

　　据悉，海南自由贸易港国际商事纠纷解决中心设立在海南省第一中级人民法院，线下建成约1500平方米的服务场所，线上搭建了信息化工作平台。平台集商事主体征信查询、诉讼、仲裁、调解、公证、审计、域外法查明等多种功能于一体，可实现对海南自由贸易港国际商事纠纷的集中受理、统一分拨、高位监管、数据研判和多元化解。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月20日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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