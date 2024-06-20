本报记者 王云杉 冯学知

图①：6月15日，乘客在D908次列车上展示首班车纪念品。

新华社记者 褚萌萌摄

图②：6月15日，北京西站，D909次列车准备发车。

王 维摄（人民视觉）

图③：6月15日，乘客走出香港西九龙出站口。

邓首豪摄（人民视觉）

6月15日20时13分，一声铃响，D909次列车载着数百名旅客准时从北京西站缓缓驶出，驶向目的地香港西九龙站。

自15日起，北京西、上海与香港红磡站间开行的普速直通车Z97/98、Z99/100次，提质升级为北京西、上海虹桥与香港西九龙站间的高铁动卧列车D909/910、D907/908次。北京、上海至香港的全程旅行时间分别由24小时31分、19小时34分压缩至12小时34分、11小时14分，京港、沪港间实现夕发朝至，香港与内地间人员往来更加便利。

“非常荣幸能够参加这次首发任务，我会更加努力为旅客提供更优质的服务。”广九客运段列车长周雅菲说。参加工作15年，这是她首次跟车服务从北京西站到香港西九龙站的列车。

走进车厢，处处可见贴心的配套服务设施——在卫生间内，有统一安装的马桶掀盖器；洗手台配备了装饰花艺和梳子、棉签、橡皮筋等用品；面向卧铺旅客提供洗漱包，还在卧铺下方配置了4种颜色的一次性拖鞋，方便旅客加以区分。

“洗漱包内含牙刷、牙膏、梳子、压缩毛巾、洗面奶等物品，方便旅客使用。”周雅菲说。

列车夕发朝至，全程旅行时间大幅压缩，吸引了不少旅客购票乘车。首班列车乘客中，有一家人去香港旅游，有学生参加学术活动，有人回港工作，还有人回港照顾家人。

“省了一个白天的时间，晚上睡一觉，第二天早晨一到站就可以直奔目的地，不影响行程计划，方便多了。”车厢里，带着家人的张先生说，“儿子6岁，女儿2岁，准备带着两个小家伙体验一趟香港之旅。”

“得知京港高铁动卧列车首发，6月5日开票当天，我第一时间就买了票。”攻读语言学专业博士的曾女士准备去香港城市大学参加一场学术活动，“西九龙站与地铁站连通，明早到站后，乘地铁去学校只要半小时，一点不耽误事儿。”

对于往来京港频次高的商务人士，高铁动卧也提供了便利。“原先从北京到深圳，坐卧铺的话要二十几个小时。白天8个多小时的高铁会占用不少工作时间，坐久了也比较累。”34岁的陈女士从事金融工作，在北京、香港两地频繁往来，“之前往来两地以坐飞机为主，常常半夜到机场，晚上的休息很受影响。现在不一样了，高铁夕发朝至，我可以好好休息一晚，第二天办事精神也更足了。”

16日8时47分，列车缓缓到站，乘客们带着行李陆续从车厢走出。西九龙站采取“一地两检”方式，抵港乘客下车后从B4层上到B2层，在B2层办理完出入境手续后即可离站，全程用时不到20分钟。

75岁的刘大娘在出站口开心地说：“真方便，下次我还买这班列车。”

《 人民日报 》（ 2024年06月20日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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