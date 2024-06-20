本报记者 韩 鑫

一年一度的“618”电商促销活动落下帷幕。瞬时激增的网购量，使物流运输量快速上扬，成为观察快递业发展实力和服务质效的重要窗口。

5月下旬以来，全国多个电商平台陆续启动年中促销活动，叠加儿童节、端午节等多个节日，推动快递业务量实现阶段性增长，市场规模明显扩增。相关数据显示，5月20日至6月16日，全国快递揽收量达137.66亿件，投递量达135.26亿件，同比增长均超20%，最高日处理量超5.8亿件。

“整个大促期间，全国日均快递业务量预计将在5亿件左右，为线上消费平稳有序发展提供了重要保障。”国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含表示，在各大电商平台取消商品预售的新变化下，快递企业采取多项保障举措，促进包裹高效、精准、安全送达。

增强干线综合运能，加快无人设备落地。

面向跨省份运输需求，5月17日，海南首架“海口—鄂州”顺丰荔枝专机在海南海口美兰国际机场起飞；18日，顺丰升级全货机模式，更换更大机型提升全货机发运量，实现海南荔枝出岛后，48小时内覆盖国内190个主要流向城市；针对楼宇配送场景，京东物流打造了室内配送机器人，与快递员紧密配合，提供包裹收派服务，“618”购物节开启一周，北京地区楼宇快递无人配送单量同比增长超4倍。

升级仓网基础设施，深化数字应用能力。

为增强峰值处理能力，提升履约确定性，在硬件上，快递企业不断加大投入，综合运用前置仓、产地仓、商务仓、保税仓等仓网资源，强化仓配协同，提升服务时效。截至目前，极兔在转运中心已投入超过204套自动化分拣设备，进一步保障从中心到集散、网点的服务质量，保障旺季发运需求。

在软件上，快递企业深度应用大数据模型、数字孪生、人工智能等，精准预测流量流向，动态优化资源配置，提升全链路服务弹性。今年“618”促销前，中通云仓广州仓按照预测报告提前协调客户工厂生产，将200万单的备货入仓；同时，对仓库布局进行优化，扩大近2倍的仓库储能，使得发货效率同比提升35%。

对接农村寄递体系，服务升级农村市场。

王岳含介绍，相比过去几年，今年“618”促销期间，农村市场表现亮眼。一方面，快递企业持续推动农村寄递物流体系建设，加强与电商、供销、商超等共建共享共用农村寄递物流综合服务站，提升进村服务覆盖率；另一方面，深化与新型农业经营主体、农产品生产基地、新型农产品电商协同合作，升级农产品寄递综合服务方案，优化冷链包装，加大揽收点设置，开设直达专线，保障大促期间时令产品新鲜寄达。

在杨梅、水蜜桃等产区，菜鸟速递设置专门服务点，把服务落到田间地头、山林果园，并推出“生鲜平价寄”服务，确保生鲜件优先转运，同时降低果农寄递成本；在莲藕、花木等产地，圆通速递应用“易通”数字工具，让客户随时随地掌握快件运输情况，及时高效跟踪售后……便捷、普惠的农村寄递服务有力支撑电商拓展业务，有效释放农村居民消费活力。

国家邮政局有关负责人表示，随着消费升级不断加快，人们对物流配送的及时性和准确性要求更高，未来快递行业将加快应用新技术、新设备、新运输方式，助推寄递服务质效不断提升，更好服务经济社会发展。

《 人民日报 》（ 2024年06月20日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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