本报南宁6月19日电 （记者庞革平）记者从广西电力交易中心获悉：今年截至5月底，广西累计组织24批次绿电交易，交易电量达42.75亿千瓦时，是去年同期的3.81倍。

据介绍，自2022年绿电交易开市以来，广西成交绿电电量累计达到100亿千瓦时，相当于减少840万吨二氧化碳排放。中电联发布的全国电力市场信息显示，今年一季度，广西绿电交易结算电量排名全国第三、南方区域第一。

绿电市场活跃的背后，是绿电交易机制的不断优化。今年初，2024年广西绿色电力市场化交易实施方案明确，环境溢价（绿证价格）由经营主体通过双边协商方式形成，环境溢价（绿证价格）价格下限为0，为体现绿色电力的环境价值，暂不设置价格上限，极大激发了经营主体参与绿电交易的积极性。

《 人民日报 》（ 2024年06月20日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经