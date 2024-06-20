本报重庆6月19日电 （记者王欣悦）近日，重庆市人民政府办公厅正式印发实施方案，推动移动支付、银行卡、现金等支付方式并行发展、相互补充，为老年人、外籍来渝人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务。

实施方案提出，到2024年底，实现全市规模以上的大型商圈、旅游景区、酒店、交通枢纽站点、医院等重点场所及重点商户全部具备移动支付、银行卡和现金支付受理能力，基本实现全市支付无障碍。

实施方案从全面优化银行卡受理环境、全面优化现金使用环境、积极打造支付服务示范点和支付便利化示范区等方面提出多项主要任务。其中在全面优化银行卡受理环境方面，确定重点场所及重点商户名录；引导重点商户完善境内外银行卡受理条件；指导银行、支付机构加快推进境外银行卡受理设备软硬件改造。在积极打造支付服务示范点和支付便利化示范区方面，将依托重庆江北国际机场打造外籍来渝人员支付服务示范点，优化国际到达区支付服务软硬件环境。

《 人民日报 》（ 2024年06月20日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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