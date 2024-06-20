本报记者 史自强

图①：6月16日，观众与智能机器人互动。

人民网记者 林福盛摄

图②：6月16日，观众在参观。

贾 珺摄（人民视觉）

图③：6月16日，展馆内的智能机器人吸引了观众兴趣。

人民网记者 林福盛摄

图④：6月16日，2024年廊坊经洽会开幕式现场。

霍艳恩摄（人民视觉）

近年来，河北商贸物流产业在“升与降”中加速发展。“升”，全省商贸物流增加值由2020年的5705.4亿元增长到2023年的6794.0亿元，年均增长约6.0%；全省快递业务量由2020年的37亿件增长到2023年的66.0亿件，年均增长约21.3%。“降”，全省社会物流总费用占GDP比重从2020年的15.9%下降至2023年的15.3%，下降了0.6个百分点，物流业降本增效正从单一环节、数量型向全流程、系统化发展。

《京津冀协同发展规划纲要》明确赋予河北“三区一基地”功能定位，其中“一基地”即是建设全国现代商贸物流重要基地。

近年来，河北优化物流产业布局，积极承接北京区域性物流设施疏解转移，在环京津地区建设全球性物流发展高地、供应链中心枢纽、农产品供应基地，在重要节点城市建设一批物流基地，引进物流行业龙头企业，打造物流区域总部基地，加快发展物联网，畅通物流通道，构建现代化物流运行体系。截至2024年2月，河北省共有A级物流企业161家，5A级物流企业25家，物流企业实力持续增强。

深化区域合作

打造物流基地

凌晨，首衡高碑店国际农产品交易中心车水马龙，一批批蔬菜从这里发往各地。

首衡高碑店国际农产品交易中心是京津冀协同发展战略实施以来，河北第一个投用的非首都功能疏解项目，目前已入驻8700余家商户，成长为京津冀地区体量大、品类多、功能全的综合性市场。2023年，市场实现交易量1830万吨，交易额1340亿元。今年第一季度，市场供应北京净菜27万多吨。

“河北发展现代商贸物流产业其时已至、其势已成，我们对未来充满信心。”首衡集团总裁魏树俭说。首衡集团聚焦预制菜加工、国际贸易、智慧冷链物流、电商直播四大产业板块，全面启动特大城市应急物资中转站物流园、河北保定高碑店一级铁路物流基地工程、京津冀预制菜产业园、智慧冷链物流园、国际食品贸易港5个重大项目。

河北深化区域协同合作，在首都周边和省会城市打造现代商贸物流发展新高地，支持保定、廊坊主动融入京津地区现代化产业体系，积极承接北京区域性物流设施疏解转移，加快打造全国现代商贸物流重要基地。

随着基地建设发展，河北服务保障京津能力显著提升。保定、沧州和廊坊作为北京批发市场的主要承接地，推动建设了河北白沟市场、沧州东塑明珠商城、廊坊京津冀（固安）国际商贸城等项目。河北省充分发挥服务京津的36个农产品批发市场、配送中心和冷链物流类项目等物流节点作用，有效保障首都人民的“菜篮子”“米袋子”“果盘子”供应。

2023年，河北省主要“菜篮子”产品在北京市场占有率40%以上。保定以高碑店农副产品物流园、涿州锦绣大地、高碑店汇通图腾路桥物流园和望都均达冷链物流为载体，成为首都农产品供应保障的重要基地。

推进技术运用

激发产业活力

近日，在圆通速递北方总部基地二期项目建设现场，工人们正加班加点施工，力争今年9月项目交付使用。“二期项目投用后，快递日处理能力将由现在的600万件提升至1000万件。”该基地副总经理王义来说。

除圆通外，中通、申通等快递企业近年来纷纷落户廊坊。廊坊2023年快递业务量累计完成11.64亿件，全年业务量首次突破10亿件，业务量实现十连增，年均增幅近46%。

地处北京、天津和雄安新区“黄金三角”腹地的廊坊市，是首都通勤圈、产业圈的重要组成部分，拥有7个超百亿元的特色产业集群，发展现代商贸物流产业潜力巨大。

凭借良好的区位条件、交通优势和产业基础，2022年以来，廊坊市将现代商贸物流产业确定为“一号工程”，统筹规划建设北方现代商贸物流基地。如今，廊坊已成为河北省区域性分拨中心及区域快递总部最多的城市。

在廊坊市固安县大清河园区的申通快递华北转运中心，全链路数智化设备高速运转，一件快递被放到运输带上，随即自动扫描、分拣直到装车，整个过程最快仅需10分钟。

廊坊市优化升级现有商贸物流基础设施，全面推进物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等现代信息技术应用。当前，该市正加快建设物流公共信息服务平台，推动物流企业将物流园区、货运场站、配送中心、仓储基地等串联起来，大力发展共同配送、云仓储、众包物流等共享业务。

夜间下单，一早收货，这样的场景在京津地区成为日常。得益于大量快递企业密集落地自动化转运中心等物流基础设施，京津冀地区的商贸流通跑出了“加速度”。

在现代商贸物流“一号工程”的带动下，廊坊的产业活力进一步迸发。截至2023年底，以星光凯明为代表的6个项目已竣工投产；吸引易贝、京东等83家企业集聚现代商贸物流CBD，全年引入经营主体2043家，同比增长54.53%。

头部物流企业北方总部齐聚廊坊，算力发展指数居全国前列。生物医药、高端装备、航空航天、文旅康养、食品和现代农业五大重点产业加速发展，21个特色产业集群年销售额超过3000亿元。

突出协同发展

助力产业升级

2024年廊坊经洽会于6月16日至20日举行。本次廊坊经洽会聚焦现代商贸物流主题，活动丰富，特点突出，集中展示发展成果，以开放平台助力商贸物流产业发展。

2023年，有着40年历史的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会（以下简称“廊坊经洽会”），由综合性经贸展会转型为以现代商贸物流为主题的专业性展会，实现了展会定位和办会方向的转变，有效促进了物流产业发展。

2024年廊坊经洽会与往年相比，突出京津冀协同发展、降低全社会物流成本、“会产城”融合发展、现代商贸物流高质量发展新场景4个特点，亮点纷呈。

在京津冀协同发展方面，廊坊经洽会邀请京津共同举办产业链项目路演和洽谈对接活动。

在降低全社会物流成本方面，专项活动期间组织专家学者、国内外企业家代表交流研讨，探索降低物流成本的有效路径和解决方案。

在“会产城”融合发展方面，立足廊坊现代商贸物流产业优势基础，集聚国际国内高端资源，举办一系列专业会议，推动会（廊坊经洽会）、产（现代商贸物流）、城（廊坊市）互促并进。

在现代商贸物流高质量发展新场景方面，廊坊经洽会组织国际智慧物流场景汇，设置多式联运、仓储配送、冷链物流、交通装备、智慧口岸5个场景展区，发挥示范带动作用。举办6场招商会客厅专场活动，打造信息发布、交易撮合、商务洽谈的合作交流平台。

据了解，2023年廊坊经洽会110个重点签约项目中，102个取得阶段性进展。今年，廊坊经洽会将聚焦新场景，再签约110个重点项目。

以会促产，加快产业升级。今年的廊坊经洽会创立并首次发布“全球物流企业50强”榜单，首次发布“2023中国商业零售百强企业”榜单，创立并首次发布“中国快递业国际发展指数（廊坊指数）”，反映商贸物流和跨境电商行业发展态势，为产业决策提供重要依据。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2024年06月20日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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