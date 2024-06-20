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担起“菜篮子”“米袋子”供应安全责任

承德打造农产品冷链物流产业园

本报记者 张腾扬
2024年06月20日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　天蒙蒙亮，走进位于河北省承德市高新区上板城镇的农产品冷链物流产业园，眼前一片忙碌景象。工人们手脚麻利地将西红柿、豆角、桑葚等各类蔬果装箱，物流车有序穿梭，计件员记录着出库信息……几个小时后，这些农产品将进入京津冀地区各大市场。

　　承德农产品冷链物流产业园集销售、储存、冷链、加工等多种功能于一体，距北京、天津、河北唐山和张家口、内蒙古赤峰、辽宁朝阳均在200公里农产品物流配送黄金圈范围内，区位优势明显，是“环首都一小时鲜活农产品流通圈”的重要组成部分。

　　“产业园内商铺、仓库均采用低能耗经营设施，店面配备地下储库，密封冷藏无需能源消耗，可使农产品储存8个月，为商户节省了运营成本。”承德县东泰畜禽产品冷链公司负责人郭海东说，公司2021年进驻产业园，集仓储、运输、批发为一体，拥有自建冷库6个，存储量2000吨以上，涵盖水果、蛋、奶、熟食等多种品类，日吞吐量50吨以上，主要发往承德全域及京津地区。

　　黄文民从事大葱销售，在产业园内建有500平方米的初加工厂。每天早上，他都要将一车车的大葱运到北京新发地农产品批发市场。

　　“首先要选择无病虫害、无伤残的大葱，确保质量。然后将大葱打成捆装入筐中，保持新鲜，也便于运输。”黄文民说。

　　依托产业园实现严谨选品、严格加工、严密运输，黄文民销售的大葱在北京、天津、唐山等地的商超中受到好评。

　　自2021年5月正式开园以来，承德农产品冷链物流产业园累计实现交易量16.6万吨，交易额15.1亿元。在建设发展产业园同时，承德还引导农民调整产业结构，更好地融入京津冀协同发展。

　　承德市商务局市场体系建设科科长王雪介绍，为推动全市冷链物流行业健康规范发展，承德着力构建全链条、网络化、标准化、可追溯、高效率的现代化冷链物流体系。

　　下一步，承德农产品冷链物流产业园将按照“立足承德，服务京津，辐射东北”的发展定位，切实担起“菜篮子”“米袋子”供应安全责任，补设施短板、规范市场秩序、提高服务水平。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月20日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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