人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

依托区位优势和便捷交通

保定助力构建“环首都一小时鲜活农产品流通圈”

张腾扬 邱恩宇
2024年06月20日06:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　6月4日上午，挖掘机进场作业，首衡集团智慧冷链二期项目在河北保定高碑店市开工建设。据首衡集团总裁魏树俭介绍，该项目总投资10.08亿元，包括4座自动化多温段冷库、农产品交易大厅、配套基础设施及智慧化控制系统。

　　“与一期相比，二期项目存储量更大、智能化水平更高，建成后将成为京津冀地区技术先进、应急保供能力强、智能化水平高的农产品仓储平台，进一步提升仓储保鲜能力。”魏树俭说。

　　据悉，首衡集团打造以食品产业为主轴的商贸物流全产业链体系，涵盖果蔬、冻品、食品加工等多个板块，2023年全年交易量1830万吨，交易额1340亿元。

　　商贸物流一头连着生产，一头连着消费。近年来，保定乘京津冀协同发展的东风，依托区位优势和便捷交通，大力发展商贸物流产业。助力构建“环首都一小时鲜活农产品流通圈”，建设商贸服务型、陆港型物流枢纽，打造快递物流、装备制造业物流、特色产业物流产业集群，设立京港澳、京保雄共同配送及陆海联运、陆空国际联运物流通道，形成“一环、两枢纽、三集群、四通道”现代物流体系。

　　产业主体“立”起来，产业链条“活”起来。保定立足各区县特色产业，将原有箱包、服装、农产品批发等专业物流市场培育成为生产服务型物流园区，提供仓储、干支联运、分拨配送等物流服务。

　　通过现代信息技术融合应用，保定大力推进物流产业数字化转型。在智慧物流园区、港口和重点项目建设过程中，推广智能标签、自动导引车（AGV）、自动码垛机、智能分拣、感应货架等系统装备，创建高端标准仓库、智能立体仓库，建设智慧数字物流。探索应用标准电子货单、发展智慧业态，实施全场景、全链条、全用户、全品类数字化改造。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月20日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
深化大健康产业生态布局 海尔集团战略入股上海莱士
　　人民网北京6月19日电 （焦磊） 6月18日，海尔集团宣布成功完成战略入股上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”）的交易交割。 公告表示，海尔集团通过海盈康（青岛）医疗科技有限公司（以下简称“海盈康”）以总价125亿人民币收购全球医疗健康企业基立福所持有的上海莱士20%股份，全部交易完成后，海盈康将合计获得26.58%的表决权。…
“碳”索绿色发展 我国首个工业用途核能供汽项目建成投产
　　人民网北京6月19日电 （记者杜燕飞）记者从国家原子能机构获悉，我国首个工业用途核能供汽项目——“和气一号”项目19日在田湾核电基地正式建成投产。这标志我国核能综合利用从单一发电、满足城市居民供暖后，拓展进入到工业供汽领域。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部