张腾扬 邱恩宇

6月4日上午，挖掘机进场作业，首衡集团智慧冷链二期项目在河北保定高碑店市开工建设。据首衡集团总裁魏树俭介绍，该项目总投资10.08亿元，包括4座自动化多温段冷库、农产品交易大厅、配套基础设施及智慧化控制系统。

“与一期相比，二期项目存储量更大、智能化水平更高，建成后将成为京津冀地区技术先进、应急保供能力强、智能化水平高的农产品仓储平台，进一步提升仓储保鲜能力。”魏树俭说。

据悉，首衡集团打造以食品产业为主轴的商贸物流全产业链体系，涵盖果蔬、冻品、食品加工等多个板块，2023年全年交易量1830万吨，交易额1340亿元。

商贸物流一头连着生产，一头连着消费。近年来，保定乘京津冀协同发展的东风，依托区位优势和便捷交通，大力发展商贸物流产业。助力构建“环首都一小时鲜活农产品流通圈”，建设商贸服务型、陆港型物流枢纽，打造快递物流、装备制造业物流、特色产业物流产业集群，设立京港澳、京保雄共同配送及陆海联运、陆空国际联运物流通道，形成“一环、两枢纽、三集群、四通道”现代物流体系。

产业主体“立”起来，产业链条“活”起来。保定立足各区县特色产业，将原有箱包、服装、农产品批发等专业物流市场培育成为生产服务型物流园区，提供仓储、干支联运、分拨配送等物流服务。

通过现代信息技术融合应用，保定大力推进物流产业数字化转型。在智慧物流园区、港口和重点项目建设过程中，推广智能标签、自动导引车（AGV）、自动码垛机、智能分拣、感应货架等系统装备，创建高端标准仓库、智能立体仓库，建设智慧数字物流。探索应用标准电子货单、发展智慧业态，实施全场景、全链条、全用户、全品类数字化改造。

《 人民日报 》（ 2024年06月20日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经