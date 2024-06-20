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邮储银行河北分行

为商贸物流发展提供金融服务保障

本报记者 张腾扬
2024年06月20日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　6月16日，2024年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会在河北廊坊开幕。邮储银行河北分行加强金融服务保障，促进现代商贸物流、跨境电商企业跨境资金供求的精准对接，为参会客商提供优质金融服务，推动重点产业高质量发展，与众多企业达成深度合作意向，针对商贸物流产业链上的各环节，量身定制金融服务方案。

　　廊坊经洽会期间，全国消费品以旧换新行动河北站活动在廊坊开展。活动联合各电商平台以及金融保险机构、行业协会、重点商贸企业，涵盖汽车、家电、家装等8个行业领域。

　　邮储银行河北分行现场发放优惠券，鼓励市民参加活动。“家里冰箱有些故障，正纠结要不要换台新的。今天了解了以旧换新的流程，还领到了优惠券，能省不少钱！”市民吴先生说。

　　邮储银行河北分行推出支持促消费的金融产品，主要分为个人消费信用贷款、消费品以旧换新贷款、廊坊经洽会采购商贷款三大使用场景。针对消费者提供个人住房贷款、汽车（包含新能源汽车）消费类贷款及大件耐用消费品支出的抵押及信用类资金；针对全国消费品以旧换新活动中的参与企业，给予贷款利率优惠。

　　为确保活动顺利开展，邮储银行河北分行一方面加强与各大品牌供应商合作，确保充足供应和优惠价格，一方面通过多渠道宣传推广，吸引更多消费者参与。邮储银行河北分行还设立了专门的评估团队，对旧物进行科学合理评估，保障消费者权益。

　　邮储银行河北分行相关负责人表示，此次以旧换新活动是该行积极践行社会责任，推动消费升级的重要举措。未来，邮储银行河北分行将继续创新探索金融服务模式，不断满足消费者多样化的需求。

　　近年来，邮储银行河北分行推进“民生+金融”服务模式，推动消费增长。截至2024年5月底，邮储银行河北分行自营个人汽车消费贷款余额83.04亿元。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月20日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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