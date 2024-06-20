我国自主研发的杂散辐射分析软件发布
2024年06月20日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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本报长春6月19日电 （记者刘以晴）6月18日，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）自主研发的通用光学设计分析系列软件——长光杂散辐射分析软件V1.0正式版对外发布。
该光学软件已在航天航空等领域上百个项目中成功验证。长光杂散辐射分析软件是一款利用光线追迹方法来模拟光学系统杂散辐射的大型光学工程软件，具备三维实体光机建模、光源建模、表面属性建模、光线追迹、杂散辐射分析等核心功能，可用于航天、航空、安防、医疗、电子等领域高端光学系统仿真分析。
软件研发团队由光学系统先进制造重点实验室（中国科学院）和长春光机所先进计算与数字工程研究中心两部门相关人员组成。长春光机所研究员牵头组织国内多家优势单位，耗时3年突破光源发光属性、光线数据记录方案和路径分类方法等关键技术，掌握底层核心算法，研发出拥有自主知识产权的杂散辐射分析软件。
《 人民日报 》（ 2024年06月20日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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