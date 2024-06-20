本报锡林浩特6月19日电 （记者吴勇）近日，内蒙古自治区锡林郭勒盟科技局、内蒙古大学省部共建草原家畜生殖调控与繁育国家重点实验室等单位共同开展技术攻关，自主设计研发绵羊繁殖力检测低密度SNP基因芯片，取得了肉羊种业关键技术的新进展。

锡林郭勒盟拥有广袤的草原牧区。近年来，当地针对重点领域科技项目，大力实施科技工程，确定了一系列具备产业资源优势的领域，对接专家团队，并实行“团队+项目”集成式引进，促进科技资源和产业的有效连接。2021年，在中国农业科学院北京畜牧兽医研究所的支持下，乌拉盖管理区培育出肉牛新品种“华西牛”，市场认可度稳步提高。

据统计，2022年以来，锡林郭勒盟吸引畜产品精深加工、生态修复、草种研发繁育等领域人才团队43个、1892人，带动培养本土人才574人，柔性引进高层次创新团队40余个、博士以上高层次人才300余人，取得科技成果200余项。

《 人民日报 》（ 2024年06月20日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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