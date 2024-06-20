原标题：美团闪购X联合利华“果燃一夏”重磅启动 跨生态合作助力品牌高速增长

这个夏天，美团闪购联动知名品牌联合利华将水果合作玩出新花样，带领消费者穿越古今，开启了一场酣畅淋漓的水果跨生态合作，营销效果异常火爆，助力品牌高效增长，美团闪购是如何做到的？

纵观如今的消费市场，随着公众消费能力的提升和对健康生活的追求，尤其是在亚健康状态普遍的今天，回归生活、专注健康，正逐渐成为消费新热点，其中，水果行业规模和增长独树一帜，尤其是方便快捷、搭配丰富的果切更是受到无数用户的青睐。但据相关数据显示，目前我国人均年鲜果消耗量仍远低于《中国居民膳食指南》建议的水果摄入量，由此可见，在健康消费新趋势下，水果市场将萌发巨大潜力。

美团闪购及时抢抓水果消费风口，在高考、端午、618大促三重利好叠加下，携手联合利华共同打造了一场别开生面的“果燃一夏”活动，实现了口碑和销量的双重增长，用一场水果狂欢，为我们提供了一份跨生态合作的标准答卷。

创意内容打破圈层，拉近与消费者距离

根据美团官方及网络数据的统计，Z世代和一二线城市居民已成为鲜果产品的主要消费群体。而在美团平台上，联合利华的消费群体特别在精致妈妈和一二线都市中产阶层中占据显著地位，同时，联合利华也对在校学生展现出巨大的吸引力。值得关注的是，美团闪购中果切品类的强势增长，其背后的人群特点与联合利华的消费群体高度吻合，这预示着，Z世代/精致妈妈/一二线中产阶层这三大群体不仅是美团和联合利华的核心用户，更代表着巨大的商业增长潜力。特别是在高考季，考试作为同时关联校园、职场和育儿三大领域的话题，完美为三大群体也为商家提供了恰到好处的契机。通过精准营销，我们不仅可以有效触及这三大目标群体，抢占市场份额，还可以在他们心中树立品牌形象。

联合利华深刻洞察用户现实需求和潮流偏好，携手美团闪购以# 这一夏，果燃高中 # 贯穿活动，用用户喜闻乐见的穿越爽文为突破口，通过共创1条短剧《这一夏，果燃…?》，迅速在目标群体中广泛传播，全网曝光达8亿，掀起果燃一夏热潮。

活动档期间，主流视频APP广告、公交车广告等品牌广告曝光量超4亿，随时随地的广告强曝光让活动信息深入人心，进一步吸引了目标用户的关注。与此同时，在微信视频号、抖音、小红书等社交媒体的强势种草宣传，让短剧一经上线即获得了大量用户的观看和转发，收获2.6亿+流量。此外，本次活动还在品牌微信公众号、社群、微博等私域强势发力，1.4亿+曝光精准触达品牌人群。恰逢端午佳节和高考季，引发了广泛的关注与讨论，提升了活动的热度和影响力。本次果燃一夏的活动通过创意视频短片与端午高考热点话题，有效打破了圈层，拉近了与消费者的距离，让用户尽享愉悦有趣的购物体验。

日化与水果的结合，全民关注超吸睛

夏季高温炎热，果切需求被引爆，据美团统计，美团闪购生态果切/果捞及关联词搜索量同比增长率超60%，千亿规模下需求增速大于供给！

美团闪购在果切赛道趋势迅猛，联合利华果味产品多年来也是有口皆碑，2024年更是重磅推出了多重果味新品。本次“果燃一夏”活动是美团闪购与联合利华继“一季一花”IP以来，推出的第二个长线IP，也是首次日化品类和水果的结合。

美团闪购和联合利华作为战略合作伙伴，拥有深厚的合作基础，双方品牌在各自领域实力强劲，可相互赋能，共同促进果切生意新增长。此次果燃一夏活动，于6月6日，在西安金辉环球广场，邀请了双方企业高层共同揭幕2024新IP果燃一夏，开启合作新篇章。

活动现场吸睛十足，聚集了大量人流驻足参与。揭幕仪式上，书法大家随音而作，为活动题字，赠与双方企业高层，并祝愿美团与联合利华携手并进、美好共筑、齐心联赢！一幅幅飘逸隽秀的书法大作和一句句衷心美好的祝福掀起了活动的高潮。随后，双方企业高层登台DIY果味粽，携手包出好运，并有趣味有奖问答等超多精彩环节，欢乐的场景点燃了现场观众的热情，让活动氛围更加浓厚。果味国潮路演中的果味投投乐、硕果累累祈福树等互动也让现场的消费者们全方位体验了水果带来的锦鲤体验。当天更有精美国风礼品相赠，为消费者们带去一夏好运，消费者的体验感直接拉满，进一步推动了品牌产品的销售转化，燃爆这一夏。

全域获客促转，引爆活动主阵地

美团闪购X联合利华超级品牌日活动，通过站内资源包天包地、果切频道深度合作、重点商户全域联动、精准触达高价值人群等营销组合拳，依托美团超大流量池，实现资源优势互导，达成了1+1>2的营销成效。

首先，美团充分发挥站内资源优势，站内闪购频道资源包天包地，大曝光大颗粒度资源全面拦截机会人群，在传播上为品牌声量加码，掀起全国铺天盖地式果燃氛围。站内闪购频道与果切频道相互导流，跨生态霸屏持续引爆美团站内。围绕目标用户的果切需求，本档活动与头部果切商户切果NOW深度合作，全面触达品牌私域人群。举闪购与果切双频道之力，站内千万级流量曝光让活动破圈获取新用户。同时，泛果味人群精准触达，深层辐射潜在人群吸引关注。通过超级通知、精准广告、短信等形式触达果切高活跃人群和品类人群，高效帮助品牌获取新客转化，唤起老客复购，助力果味系列产品销量猛增。

活动与商家渠道（如屈臣氏、永辉、沃尔玛等商户以及惠宜选等新供给渠道）深度联动拉新，线上下引流站内主阵地，为活动的销售转化创造了持久动力，携手商户档期销量齐涨。

一系列的高效营销手段，让本次果燃一夏活动成功出圈，强化了品牌辨识度，将联合利华果味产品与果切品类深度捆绑，助力品牌沉淀优质用户，快速建立了用户对品牌产品的认知，品牌好感度极速提升。

6月6日至6月12日活动期间，联合利华新客数同比增长28%、果味系列产品GMV+205%，实现了声量、流量和销量的有效统一。美团闪购X联合利华“果燃一夏”活动圆满收官，带动了品牌销量增长，也为用户提供了一次有趣的沉浸式消费体验。这是美团闪购跨生态合作的一次成功尝试，未来，美团闪购将继续整合优势资源，联动更多品牌，抢抓消费风口，提供更加多元化和有特色的品牌整合营销方案，助力品牌实现生意增长新突破。

(责编：曹淼、李源)

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