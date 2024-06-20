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“科创板八条”为新质生产力营造良好投融资环境

2024年06月20日10:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者黄盛）证监会在6月19日发布了《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称《八条措施》），聚焦强监管防风险促进高质量发展主线，坚持稳中求进、综合施策，目标导向、问题导向，尊重规律、守正创新的原则，在市场化法治化轨道上推动科创板持续健康发展。

具体来看，《八条措施》主要包括：一是强化科创板“硬科技”定位；二是开展深化发行承销制度试点，优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例；三是优化科创板上市公司股债融资制度；四是更大力度支持并购重组；五是完善股权激励制度；六是完善交易机制，防范市场风险；七是加强科创板上市公司全链条监管，从严打击科创板欺诈发行、财务造假等市场乱象，更加有效保护中小投资者合法权益；八是积极营造良好市场生态，推动优化科创板司法保障制度机制。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，《八条措施》对科创板的定位、发行制度进行了强化，保障了科创板“硬科技”定位，强化了对科技类企业的支持，同时通过优化发行定价机制，保障上市企业的合理估值；对于上市公司而言，《八条措施》拟建立“硬科技”企业股债融资、并购重组“绿色通道”，支持科技创新企业融资以及并购重组，有利于上市企业做优做强；在监管上，《八条措施》对于违法违规的科创企业依旧要从严处理，保障金融市场的繁荣稳定。

招商基金研究部首席经济学家李湛认为，《八条措施》从上市机制、企业发展和投资者利益保护三个方面切入，增强对“硬科技”企业和新质生产力发展的支持作用。特别是在融资渠道方面，科创板将建立“绿色通道”对“硬科技”企业在技术攻关过程中产生的股债融资等需求进行满足，同时进一步发挥科创企业再融资的积极作用；在并购重组方面，将更大力度支持科创企业开展产业链上下游的并购重组，鼓励科创企业收购优质未盈利“硬科技”企业，为科创企业的并购重组提供融资、支付方面的支持。二者相辅相成，共同支持科创板“硬科技”企业在上市后进一步成长壮大。

海通证券首席经济学家荀玉根表示，《八条措施》针对新股发行高价超募、加强上市公司监管、提升对新质生产力包容性等现实问题作出了相应安排，可以更好发挥科创板在培育壮大新质生产力方面的独特优势；同时也为推动股票发行注册制走深走实，支持上海加快“五个中心”建设等提供有力支撑。

“去年下半年以来，党中央多次对发展新质生产力作出部署。服务新质生产力发展，是资本市场义不容辞的责任，也是难得的机遇。”证监会主席吴清在19日召开的陆家嘴论坛上表示，证监会推出“科创板八条”，进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。

另据了解，截至今年，科创板已设立五周年。5年来，科创板和注册制的改革效应不断放大。截至2024年5月31日，科创板上市公司已达572家，总市值5.17万亿元，IPO融资总金额9091亿元，汇聚了一批行业领军企业，“强磁场”效应持续放大。

(责编：方经纶、吕骞)
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