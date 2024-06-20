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全国在建和已建成运行的国家级知识产权快速维权中心数量达44家

2024年06月20日11:14 | 来源：新华网
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新华社北京6月20日电（记者宋晨）记者从国家知识产权局获悉，该局近日同意河北省白沟新城、平乡县开展国家级知识产权快速维权中心建设，全国在建和已建成运行的国家级知识产权快速维权中心数量达到44家，分布在全国13个省（自治区、直辖市）。

国家知识产权局相关负责人介绍，白沟新城（箱包）、平乡（自行车）快速维权中心未来将分别面向箱包、自行车产业开展知识产权快速维权工作，将有助于吸引更多设计人才向两地聚集，提升产品外观设计水平，支持传统行业转型升级，助推高质量发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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