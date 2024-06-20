全国在建和已建成运行的国家级知识产权快速维权中心数量达44家
2024年06月20日11:14 | 来源：新华网
小字号
新华社北京6月20日电（记者宋晨）记者从国家知识产权局获悉，该局近日同意河北省白沟新城、平乡县开展国家级知识产权快速维权中心建设，全国在建和已建成运行的国家级知识产权快速维权中心数量达到44家，分布在全国13个省（自治区、直辖市）。
国家知识产权局相关负责人介绍，白沟新城（箱包）、平乡（自行车）快速维权中心未来将分别面向箱包、自行车产业开展知识产权快速维权工作，将有助于吸引更多设计人才向两地聚集，提升产品外观设计水平，支持传统行业转型升级，助推高质量发展。
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 6月LPR报价与上月持平
- 人民网北京6月20日电 （记者黄盛）全国银行间同业拆借中心在6月20日公布新版LPR报价：1年期品种报3.45%，上月为3.45%；5年期以上品种报3.95%，上月为3.95%。 东方金诚首席分析师王青向人民网记者表示，LPR报价由MLF操作利率和报价加点共同决定。…
- “科创板八条”为新质生产力营造良好投融资环境
- 人民网北京6月20日电 （记者黄盛）证监会在6月19日发布了《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称《八条措施》），聚焦强监管防风险促进高质量发展主线，坚持稳中求进、综合施策，目标导向、问题导向，尊重规律、守正创新的原则，在市场化法治化轨道上推动科创板持续健康发展。 具体来看，《八条措施》主要包括：一是强化科创板“硬科技”定位；二是开展深化发行承销制度试点，优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例；三是优化科创板上市公司股债融资制度；四是更大力度支持并购重组；五是完善股权激励制度；六是完善交易机制，防范市场风险；七是加强科创板上市公司全链条监管，从严打击科创板欺诈发行、财务造假等市场乱象，更加有效保护中小投资者合法权益；八是积极营造良好市场生态，推动优化科创板司法保障制度机制。…
- 评论
- 关注