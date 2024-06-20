原标题：品牌价值突破千亿元 波司登连续上榜中国 500 最具价值品牌

6月19日，第21届世界品牌大会（World Brand Summit 2024）在北京举行，主办方世界品牌实验室(World Brand Lab)发布2024年《中国500最具价值品牌》分析报告。

在这份基于财务数据、品牌强度和消费者行为分析的年度报告中，波司登品牌价值评价首次超越1000亿元大关，以1075.82亿元的品牌价值位列2024年《中国500最具价值品牌》排行榜第76名，同比去年增幅为21.46%。

文化是纺织服装产业的标识属性，是产业内涵价值的创造之源。近年来，国货潮牌在消费市场广受欢迎、表现亮眼，其背后体现的是中国品牌核心竞争力的不断提升，更是民族自信、文化自信的增强。波司登深入挖掘中国传统文化的深厚底蕴，并以全球视野高点定位品牌，“洋为中用、古为今用”，赋予品牌产品中国式现代化的文化底蕴和精神特质，赢得了时代主流消费者的情感共鸣和信任口碑。波司登品牌先后参展纽约时装周、米兰时装周、伦敦时装周，极大提升了中国自主服装品牌的国际影响力与时尚话语权，也让品牌文化“软实力”和品牌资产价值成为企业高质量发展的“硬支撑”。波司登品牌价值连年跃升攀高，不仅仅体现在市场端销售额的增长上，更体现在消费者对波司登品牌的高度认可和忠诚度上。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革正在加速演进，科技创新作为发展新质生产力的核心要素，决定着产业的价值高度、应用广度，承载着产业的发展硬实力和未来话语权。波司登持续整合全球创新资源，发力新材料、新品类、新科技、新技术的开发和应用，强化和国际设计机构、高等院校等的联合创新，以科技创新的硬核实力，夯实品牌的价值感和核心竞争力。并通过与时俱进和多样化的营销手法，触达更多消费人群，强化品牌与消费者的情感连接和销售转化。在波司登和众多服装品牌企业的共同努力下，高品质、高颜值、高科技含量的羽绒服，已经成为中国消费者冬季的首选服装品类。

波司登将新一代数字技术和羽绒服传统的经营模式深度融合，把大数据融入企业设计研发、采购制造、仓储物流，零售运营、用户服务等关键环节，实现了以消费者为中心的数字化“研产供销服”全链路协同。锚定“双碳”战略目标，将可持续发展理念贯彻到企业长期发展战略中，加快实现绿色低碳发展；并加入“时尚气候创新30·60碳中和加速计划”，支持并融入中国纺织服装产业低碳转型工作，推动纺织产业链、供应链提质增效，带来业态更新和价值延伸，提升品牌资产价值和公众感知价值。摩根士丹利资本国际（MSCI）给予波司登ESG评级为行业领先的“A”级，全球环境信息研究中心（CDP）气候变化给予波司登“B”评级，均为中国服装行业的最优评级。

中国品牌迈向全球产业价值链中高端是必然趋势，波司登的成就不仅仅属于企业自身，更向世界展示了中国品牌的实力和魅力。波司登将秉持“中国波司登，温暖全世界”的初心，坚持品牌引领，择高而立，向“新”而进，永争第一，努力打造世界一流企业和全球领先品牌，为人们的美好生活创造价值。

世界品牌实验室（World Brand Lab）是一家国际化的品牌价值研究机构，深耕品牌价值评估领域20余年，已连续21年发布《中国500最具价值品牌》，采用“收益现值法”对品牌价值进行测评。2024年入选门槛提高至38.26亿元，共有108个中国品牌的价值超过1000亿，比去年增加36个，彰显中国品牌经济稳中求进的发展活力。

(责编：董童、李源)

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