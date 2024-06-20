人民网记者 车柯蒙

近日，税务总局和全国工商联发布《2024年助力小微经营主体发展“春雨润苗”专项行动方案》（以下简称《方案》），在延续并深化以往三年“春雨润苗”行动10大类系列活动36项服务措施基础上，2024年重点推出12项服务措施，核心内容是提高小微经营主体办税效率，压缩办税成本，解决“急难愁盼”问题，以推动优化民营经济发展环境。

国家税务总局数据显示，去年中国新办涉税经营主体达到1687.6万户，同比增长28.3%。这些首次到税务部门办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体，不少是小微企业。《方案》的首条举措，即是帮助小微企业做好税费辅导“开业第一课”。

《方案》明确，面向新办主体，做好开业辅导。比如，紧紧把握新办户内在需求，按照课税主体类型、经营规模、所属行业类型、申报周期、税费种认定情况等信息进行分类，将新办户适用政策及解读、操作指引、风险提醒等内容打包推送，推动税费优惠政策、便利化办税缴费服务举措、提示提醒等信息快速直达等。

称重、打包、装箱、发货……在“中国风干鱼之乡”湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇六门闸生态渔村，渔村直播带货主播刘静一大早就开始忙碌，把“风干鱼”发往各地。在税费优惠政策支持下，当地以风干鱼产业为主导，带动了农产品销售、特色餐饮、休闲观光等产业发展。

记者了解到，2019年底以来，长江流域332个自然保护区和水产种质资源保护区全面禁止生产性捕捞。岳阳君山六门闸社区76户渔民于2019年底全部退捕上岸，告别了世世代代赖以为生的洞庭湖捕鱼“事业”，从“船上”来到“岸上”，渔民们开始寻找新的发展路子。

为了帮扶渔民过好新日子，当地税务部门采取政策宣讲、技能培训、资金扶持等方式，帮助渔民转型转产。在税惠政策支持下，不少渔民开始从事风干鱼的制作和销售。刘静，正是六门闸社区通过网络走红的“新渔人”。“创业之初，我们不熟悉税收政策，但听了‘开业第一课’后，我们了解了有关政策，网上办税越来越熟练，外销产品开票方便多了。”刘静说。

“新办企业可以通过电子税务局进行登记信息确认……”在河北省，一场由秦皇岛市税务局举办的“老唐帮办税”政策解读直播活动正如火如荼举行，围绕6月征期热点问题及实务操作在线直播答疑，推广新办企业“开业第一课”系列举措。

“我们依托‘老唐帮办税’金牌服务团队，在北戴河区税务局办税服务厅设置了纳税人缴费人权益保护中心，及时收集处理纳税人的各类诉求和建议。”秦皇岛市税务局纳税服务中心负责人马建强表示，今年以来，税务部门依托纳税人学堂积极开展“开业第一课”，提供精细化、个性化的税费服务，让新办主体在各自的赛道上跑得更轻松。

近日，山东省日照谷和农副产品有限公司财务负责人许长伟收到了五莲县税务局“开业第一课”的课程邀请。“想学政策随时随地点开视频都能学，有政策知识讲解和流程操作演示，我全程录屏了，计划用于后期企业财务人员培训。”许长伟说。

在当地的办税服务厅的网事教办区，五莲县税务局的税务干部现场进行办税缴费实操辅导、解决纳税人缴费人疑难问题；在远程问办区，税务干部通过征纳互动平台，提供线上辅导答疑、诉求响应、帮办代办等服务，让纳税人足不出户就能办成涉税事宜，助力企业赢在“起跑线”。

小微经营主体作为国民经济的毛细血管，联系千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。记者了解到，自2021年至今，税务总局与全国工商联已连续三年联合开展“春雨润苗”专项行动，三年来，先后推出10大类主题活动、36项服务措施，累计开展宣传辅导活动10.8万余场，惠及小微经营主体1.05亿户次，纳税人缴费人获得感与满意度持续提升。

业界专家认为，《方案》中的系列创新举措，将助力小微经营主体增动力、添活力、强实力。税费辅导“开业第一课”将以创新的辅导方式，不断提升税费政策关注度、知晓度，助力小微经营主体知政策、懂政策、享政策，推进各项税费政策和创新服务举措及时惠及小微经营主体。

(责编：方经纶、吕骞)

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