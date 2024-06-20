人民网记者 乔雪峰

6月18日7时，“曙光9888”轮等4艘货轮载着晨光，鸣响汽笛，驶进三峡南线船闸一闸室。

记者从长江三峡通航管理局获悉，截至6月18日，三峡船闸已安全运行21周年，累计运行20.43万闸次，通过船舶103.53万艘次，通过旅客1226.17万人次，过闸货运量达20.77亿吨，有效支撑了长江“黄金水道”的安全通畅。

三峡船闸是世界上连续级数最多、总水头和级间输水水头最高、技术最复杂的内河船闸。自2003年面向社会船舶开放通航以来，随着沿江经济社会蓬勃发展，库区航道、港口条件改善，能源、建材、矿石等大宗商品物流需求进一步释放，三峡船闸过闸货运量节节攀升。

长江三峡通航管理局相关负责人表示，面对旺盛的过闸需求，长江三峡通航管理局坚持科技创新、制度创新、方法创新，优化调度组织，实施两坝船闸、升船机联合匹配运行，探索应用“罗静排档法”“虚拟闸室”“同步进闸、同步移泊、同步运行”等技术措施，施行156米水位四级运行，力推过闸船舶标准化，研发大型人字门同步顶升系统助力快速检修，不断提升船舶过闸效率，加速长江物流周转。

数据显示，三峡船闸日均运行闸次由23闸次提升至31闸次，吃水控制标准从3.3米提高到4.3米，单闸次平均实载吨位从3140吨提升到15264吨。如今，三峡船闸年货运量已连续十年突破1亿吨，比通航之初翻了两番。

“二十多年来，过闸船舶越来越大，航行条件越来越好，现代化的报闸及计划接收模式让过闸越来越便捷。”谈起过往，“民殷”轮船长王德志深有感触。据他介绍，去年该船跑了20余个航次，效益尚可。

该负责人表示，未来将不断深化三峡—葛洲坝梯级枢纽通航实践与内河船闸群“闸－船－水”安全高效通航技术研究，携手三峡集团流域枢纽运行管理中心等相关单位，锻强三峡船闸新质生产力，保障通航建筑物安全高效运行。

(责编：杨曦、吕骞)

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