“湘粤非”陆海联运国际班列开出1000趟
2024年06月20日19:28 | 来源：新华社
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6月20日上午，随着一声汽笛长鸣，一趟满载陶瓷制品等货物的“湘粤非”陆海联运国际班列，从湖南株洲中车物流园缓缓开出，行至广州南沙港后，经海运运往非洲。这是自2021年“湘粤非”陆海联运国际班列开行以来的第1000趟班列。
6月20日，第1000趟“湘粤非”陆海联运国际班列准备出发（无人机照片）。新华社记者陈思汗 摄
2021年9月，湖南省为打造中非商贸物流新通道，开行了湖南经广州到非洲的“湘粤非”陆海联运国际班列。广铁集团长沙铁路物流中心株洲铁路物流营业部主任孟国伟介绍，长沙铁路物流中心借鉴中欧班列、中老班列成功开行经验，开辟货物优先装卸、查验绿色通道。今年4月，广铁集团还组织开行“株洲北-南沙港南”直达班列，目前单边运输时效已从72小时压缩至20小时。
6月20日，在株洲中车物流园，工作人员在进行集装箱装车作业。新华社记者陈思汗摄
湖南华联瓷业股份有限公司副总经理张平表示，自2022年初“湘粤非”陶瓷专列开通以来，每个月都有约1000标箱醴陵陶瓷产品发往欧洲、美洲、非洲等地，与江海联运相比，全程缩短时间15天左右。（记者阮周围、明星）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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