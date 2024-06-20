新华社天津6月20日电（记者梁姊、宋瑞）近年来，我国人工智能快速发展，赋能经济社会发展成效显著，目前已经培育了421家国家级的智能制造示范工厂，万余家省级的数字化车间和智能工厂，我国人工智能企业数量已经超过4500家。

这是记者在20日上午于国家会展中心（天津）开幕的2024世界智能产业博览会上了解到的信息。与会嘉宾认为，我国人工智能发展正迈向新阶段，智能时代的大门已经敞开。

中国科协主席万钢表示，当前我国人工智能呈现出诸多新进展、新态势、新特征，技术水平不断提升，插件形态更加多元，应用场景日益丰富，产业生态持续完善，进一步呈现出通用人工智能与专用人工智能相向而行的态势，感知智能向认知智能加速跃升，人工智能技术从数字空间走向实体空间的步伐加快。

中国科学院副院长吴朝晖认为，人工智能将重建行业分工协同体系，重构区域经济增长格局，重塑国家发展竞争优势。

展望未来，与会嘉宾表示，我国具备超大规模市场、海量数据资源、丰富应用场景等发展人工智能的多重优势，应牢牢把握全球人工智能发展新机遇，夯实人工智能基础研究底座，驱动丰富人工智能产品落地，构建人工智能产研联动的创新生态，推动人工智能持续赋能经济社会发展。

本次博览会由天津市人民政府和重庆市人民政府联合主办，这是两地分别打造的世界性智能产业平台合并后的首次亮相，主题为“智行天下、能动未来”。

2024世界智能产业博览会展览面积达10万平方米，设置人工智能、智能网联汽车、智能制造等10大主题展区，包括世界500强、国内智能科技领军企业及高校在内的550余家企业和机构参展。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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