新华社北京6月20日电（记者唐诗凝、谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东20日表示，欧委会在对中国电动汽车反补贴调查中，要求中国企业详细提供电池成分和配方、电动汽车生产成本等大量信息，欧方搜集信息的种类、范围、数量前所未有，远超反补贴调查所需。

在当日举行的商务部例行新闻发布会上，何亚东说，据企业反映，欧委会索取中国电动汽车及电池企业生产经营、发展规划、技术工艺、产品配方等方面的大量信息，比如要求中国企业详细提供电池成分和配方，还要求企业提供电动汽车生产成本、所有电动汽车零部件和原材料逐笔采购信息、销售渠道和定价方式、在欧客户信息、供应链布局信息等。

“欧委会在调查过程中多次称不合作就将面临不利裁决结果，强制要求企业提供上述信息。”何亚东说，在中国企业尽最大可能配合调查、提供信息后，欧委会仍无端指责中国企业未充分合作，对企业裁决惩罚性高额税率。中国企业对此非常震惊和失望。

何亚东表示，欧方有关做法缺乏事实和法律基础，罔顾世贸组织规则，破坏公平竞争，破坏全球绿色转型和开放合作，对此中方坚决反对，将采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业的合法权益。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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