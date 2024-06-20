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“传统村落万里行”系列报道

中国山东传统村落大赏｜以石为墙 海草为顶 走近童话中的奇妙民居

人民网记者 许维娜
2024年06月20日20:03 | 来源：人民网
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党的十八大以来，国家层面实施传统村落保护工程，目前已有8155个传统村落列入名录、实施挂牌保护制度，55.6万栋历史建筑和传统民居得到保护，5965项省级以上非物质文化遗产得到传承和发展。

住房城乡建设部村镇建设司处长孙晓春在接受记者采访时表示，山东省拥有众多宝贵丰富的历史文化资源，全省现有中国传统村落168个、省级传统村落384个、传统村落集中连片保护利用示范县（市、区）5个。荣成市作为五个示范县之一，是山东省胶东地区传统村落的典型代表之地。

山东省住房和城乡建设厅党组书记、副厅长任海涛表示，近年来，山东省把传统村落保护作为弘扬传承中华优秀传统文化的重要载体，作为实施乡村振兴战略、打造乡村振兴齐鲁样板的重要抓手，坚持科学规划，加强整体保护，突出活态传承，深耕乡村文明，着力塑造齐鲁特色的乡村风貌。

任海涛表示，接下来，山东将进一步完善保护体系，强化政策支持，创新发展模式，持续推动传统村落保护利用的体系化、特色化、数字化，真正让村落“活”起来、让房子“用”起来、让村民“富”起来、让文化“亮”起来，在全省乃至全国打造好传统村落保护利用的“山东品牌”，广泛凝聚传统村落保护的共识和力量，开启山东省传统村落保护发展的新篇章。

2024年6月17日至20日，“传统村落万里行”网评引导活动山东站顺利落幕。今天，跟随人民网记者一起，走进山东省荣成市的多处传统村落。一探这些以石筑墙、海草覆顶的传统民居风采。它们以古朴厚重的外观和浓郁的地方特色，构筑了一幅幅如童话世界般美丽的画卷，为沿海区域增添了一道别样的风景线。

(责编：杨曦、吕骞)
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