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工业、交通、建筑和人民生活用能方式发生深刻转变——

经济发展“含绿量”显著提升（锐财经）

本报记者 廖睿灵
2024年06月21日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　今年以来，南方电网贵州兴义供电局积极建设新型电力系统智能调控体系，推动实现新能源最大化消纳。图为兴义市万峰林风力发电场。
　　卢关文摄（人民视觉）

　　6月20日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，邀请国家能源局有关负责人介绍相关情况。国家能源局局长章建华在会上表示，党的十八大以来，中国深入推动能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命，能源发展取得历史性成就；工业、交通、建筑和人民生活用能方式发生深刻转变，经济发展“含绿量”显著提升。

　　能源结构更绿

　　新型能源体系是保障国家能源安全的必然选择。章建华介绍，近两年，国家能源局扎实推动各项任务举措落实，新型能源体系建设取得积极进展。

　　能源结构更绿。中国非化石能源供给提速，“十四五”前3年年均增量为“十三五”的1.4倍，推动非化石能源消费比重年均提高0.7个百分点，非化石能源发电装机历史性超过火电。

　　供应韧性更强。2023年，全国煤炭、油气等一次能源生产总量48.3亿吨标准煤。目前，全国发电装机容量超过30亿千瓦。近年来，全国原油产量稳定在2亿吨水平，天然气产量从2017年开始连续7年每年增长超100亿立方米。能源储备调节能力持续提升。

　　产业体系更新。中国新能源发电技术保持世界领先，光伏电池等“新三样”成为外贸出口的“新名片”。新模式新业态持续涌现，智能微电网推动“源网荷储”融合发展，虚拟电厂引导电力用户高效、主动参与需求响应。

　　治理基础更实。章建华介绍，目前，能源法草案已进入全国人大审议程序，能源领域自然垄断环节监管制度更加健全，绿色电力证书、可再生能源消纳责任权重等政策机制深入实施。

　　煤炭高质量发展迈出坚实步伐

　　煤炭既是重要燃料，也是重要的工业原料。国家能源局发展规划司司长李福龙介绍，过去10年来，中国持续推进数字化、智能化煤矿建设，合理增加先进产能，加强煤炭清洁高效利用，煤炭高质量发展迈出坚实步伐。

　　煤炭供应保障能力持续增强。煤炭开发进一步向西部资源条件好、竞争力强的地区集中，晋陕蒙新原煤产量从2013年的25.9亿吨提高到2023年的38.3亿吨，占全国产量的比重提高了11.8个百分点。大型现代化煤矿已经成为中国煤炭生产主体，矿井数量由1万多处减少到4200处左右。

　　煤炭绿色智能发展成效显著。截至今年5月底，煤矿智能化建设投资已累计完成1120多亿元，全国累计建成智能化采煤工作面1993个、智能化掘进工作面2232个，减人增安提效取得显著成效。据初步统计，重点煤矿企业智能化采煤工作面单班作业人员减少6人以上，劳动工效提高20%以上，煤炭生产方式实现重大转变。

　　煤炭清洁高效利用水平持续提升。中国大力推进煤炭洗选能力建设，持续完善商品煤质量评价和管理标准，煤炭质量稳步提升。同时，统筹推进落后煤电机组淘汰和节能降碳改造、灵活性改造、供热改造，到去年底，95%以上煤电机组实现了超低排放。中国已建成全球最大的清洁煤电供应体系。

　　煤层气开发利用实现跃升发展。煤炭行业持续推进煤矿瓦斯综合治理，煤层气产业实现规模化发展，建成沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘两大产业基地，2023年全国煤层气产量117.7亿立方米，比2013年增长近3倍，成为天然气供应的有力补充。

　　稳定有序推进“双碳”目标

　　章建华表示，随着新型工业化、城镇化深入推进，预计今后一个时期中国能源需求仍将保持刚性增长，要求能源供应可靠保障。在有效保障经济社会发展合理用能需求的基础上，稳步有序推进“双碳”目标，是今后一个时期能源高质量发展的根本任务。

　　“我们将统筹能源安全和低碳转型，从供需两侧协同发力，推动能源高质量发展。”章建华说，要做好消费侧节能降碳的“减法”，贯彻落实《2024—2025年节能降碳行动方案》，深入实施化石能源消费减量替代行动，严格合理控制煤炭消费。持续推动用能方式转型升级，深入推动工业、建筑、交通、农业等领域电能替代，增强电动汽车充电服务保障能力，到2025年，全国建成充电基础设施1200万台左右；终端用能电气化水平争取提高到30%左右。

　　章建华说，同时，要做好供给侧非化石能源提质扩量的“加法”，加大非化石能源开发力度，统筹推进核电、水电、新能源开发利用。加强系统调节能力建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。以可再生能源绿色电力证书核发和交易为抓手，促进绿电消费规模持续扩大，推动能源需求增量更多由非化石能源满足，推动非化石能源消费比重每年提高1个百分点。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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