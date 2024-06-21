本报天津6月20日电 （记者龚相娟）2024世界智能产业博览会20日在国家会展中心（天津）开幕。博览会以“智行天下、能动未来”为主题，集展览、体验、赛事于一体，设立人工智能、智能网联汽车、智能制造、机器人等十大主题展览区，涵盖了智能产业前沿热点领域，吸引了49个国家和地区的嘉宾参会，参展企业和机构超过550家。

世界智能产业博览会由世界智能大会和中国国际智能产业博览会合并而来。2024世界智能产业博览会由天津市人民政府和重庆市人民政府共同主办。两地以博览会为纽带，强化联动、深化合作、锻长补短，为津渝携手发展新质生产力提供新动能。

展览区内，一批来自全球各地的前沿技术、产品集中亮相。“人工智能大模型展团”全面展示图文生成、多模态处理、参数规模扩展以及赋能千行百业的成效，“智能机器人展团”“低空经济展团”集体展示先进技术产品，为观众展现科技魅力。博览会首次设立智能网联汽车馆，一汽丰田、一汽大众、长城汽车、赛力斯、小米、理想、蔚来、小鹏、特斯拉等国内外车企，让观众感受电动化、智能化、网联化的出行乐趣。

博览会期间，全球权威机构、高端智库、知名企业将围绕共享智能产业发展机遇、激活全球智能产业增长动能、构建全球智能产业合作机制、建设全球智能产业公共平台等发布90余项研究报告、创新成果，点燃智能科技“新引擎”。此外，绿色低碳是今年博览会一大亮点，组委会积极推动智能产业与绿色能源的深度融合，实现博览会场馆100%“绿电”保障。

以会为媒，拓展合作。博览会开幕前一天，天津举办2024世界智能产业博览会重点项目签约仪式，现场签约项目103个，包括内资项目95个，外资项目8个，投资总额约1092亿元。其中制造业项目46个，投资总额约545亿元，涉及天津市重点打造的新一代信息技术、汽车、生物医药、装备制造、新能源、新材料、轻工等产业；服务业项目57个，投资总额约547亿元，涉及金融、科技、贸易、物流、文旅等产业。博览会举办期间，城市“会客厅”将继续为企业“面对面”洽谈搭建服务平台，助力中外企业寻找商机达成合作。

《 人民日报 》（ 2024年06月21日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经