本报记者 王 珂

智慧旅游沉浸式体验成新热点

县域旅游市场释放新动能

出入境游等业态全线回暖

1—5月份，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额保持较快增长。居民出行文旅消费需求持续释放，带动相关服务消费较快增长。

今年以来，旅游市场持续升温。从春节假期、“五一”假期到端午假期，各大出游平台发布的数据显示，短途游、周边游、自驾游等产品受欢迎，出境游、入境游等业态全线回暖。据文化和旅游部数据中心测算，“五一”假期，国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。

北京联合大学旅游学院教授刘敏认为，我国旅游消费潜力加速释放，得益于一系列政策持续发力。举办消费促进活动、加快基础设施建设、规范市场、推出惠民政策……各地着力完善现代旅游业体系，充分发挥政策“四两拨千斤”的作用，催生更多优质旅游产品供给，激活更大旅游消费潜力，旅游市场呈现供需两旺、欣欣向荣的态势。

4月，2024年全国文化和旅游消费促进活动在广东省珠海市启动，以“文旅惠民乐民 共享美好生活”为主题，组织各地围绕传统节日、法定假日和暑期等旅游旺季，举办内容丰富、形式多样的系列促消费活动。活动中，中国工商银行发布文旅消费惠民补贴，中国演出行业协会发布活力青春季演艺项目，中国石化销售有限公司发布自驾加油满减、易捷购物满减、免费洗车、道路救援等优惠措施。

中国接连扩大免签“朋友圈”，为畅通中外人员往来、促进旅游业、经贸合作和人文交流带来实实在在的便利。6月，中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。在此之前，中国自5月15日起全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策。乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团，可从天津、大连、上海、青岛等13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境，在中国境内停留不超过15天。

国家移民管理局统计数据显示，一季度，全国移民管理机构累计查验出入境人员超1.41亿人次，同比上升117.8%。其中，外籍人员1307.4万人次，同比上升305.2%。文化和旅游部数据中心客流大数据监测显示，“五一”假期入出境游客合计达367.2万人次，其中入境游客177.5万人次，出境游客189.7万人次。

“旅游消费潜力加速释放，还得益于文旅新供给层出不穷。”刘敏说。今年以来，各地区各部门加快推进旅游业供给侧结构性改革，推动文化和旅游深度融合发展，精心打造出更多体现文化内涵、人文精神的特色文化和旅游产品。文化和旅游部推动旅游景区活化利用文化资源、丰富文化的创新展示和当代表达。一地有一地的精彩，一景有一景的独特，更好满足游客的多样化、个性化需求。

在安徽省黄山市西递夜游智慧旅游沉浸式体验新空间，全息舞蹈秀、农耕互动体验、数字秋千水帘、波光喷泉等互动体验新场景亮相；在陕西西安曲江新区长安十二时辰主题街区，人们通过虚拟现实手段沉浸式体验唐文化……今年2月，文化和旅游部等部门推出42个全国智慧旅游沉浸式体验新空间，成为旅游消费新热点。据初步统计，“五一”假期，智慧旅游沉浸式体验新空间消费较去年同期增长均超120%以上，总额超过2.2亿元，消费人次超430万。

“五一”假期，广西柳州、山东淄博、甘肃天水等城市受到游客关注，贵州西江千户苗寨、安徽宏村等乡村古镇深受游客青睐。今年以来，县域旅游市场释放文旅消费新动能，越来越多下沉市场旅游目的地受到欢迎。全国A级旅游景区的县域覆盖率由2012年的73%提升至2023年的93%，旅游景区有力支撑旅游发展和县域经济发展。

近日，世界旅游及旅行理事会与牛津经济研究院发布的一份报告显示，2024年中国国内全年旅游收入预计将达到创纪录的6.79万亿元（约合9380亿美元），较2019年高出11%。世界经济论坛近日公布的2024年旅游业发展指数显示，中国成为唯一一个进入促进旅游业发展前十名的发展中经济体，名列第八位。

“随着传统旅游旺季暑期到来，旅游市场有望迎来新的预订高峰。”中国劳动关系学院文化和旅游政策研究中心副主任翟向坤说，旅游逐步成为越来越多中国百姓的日常消费，人们更加追求个性化、多样化、有文化味的旅游产品和便捷周到的旅游服务，旅游消费需求呈现加速释放的趋势。打造更多人们喜闻乐见的新场景、新业态、新模式，可以激发旅游消费的更大潜能。

《 人民日报 》（ 2024年06月21日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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