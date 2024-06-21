人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前5个月文体休闲服务类零售额保持较快增长

旅游消费加速回暖（经济新方位）

本报记者 王 珂
2024年06月21日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　智慧旅游沉浸式体验成新热点

　　县域旅游市场释放新动能

　　出入境游等业态全线回暖

　　

　　1—5月份，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额保持较快增长。居民出行文旅消费需求持续释放，带动相关服务消费较快增长。

　　今年以来，旅游市场持续升温。从春节假期、“五一”假期到端午假期，各大出游平台发布的数据显示，短途游、周边游、自驾游等产品受欢迎，出境游、入境游等业态全线回暖。据文化和旅游部数据中心测算，“五一”假期，国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。

　　北京联合大学旅游学院教授刘敏认为，我国旅游消费潜力加速释放，得益于一系列政策持续发力。举办消费促进活动、加快基础设施建设、规范市场、推出惠民政策……各地着力完善现代旅游业体系，充分发挥政策“四两拨千斤”的作用，催生更多优质旅游产品供给，激活更大旅游消费潜力，旅游市场呈现供需两旺、欣欣向荣的态势。

　　4月，2024年全国文化和旅游消费促进活动在广东省珠海市启动，以“文旅惠民乐民  共享美好生活”为主题，组织各地围绕传统节日、法定假日和暑期等旅游旺季，举办内容丰富、形式多样的系列促消费活动。活动中，中国工商银行发布文旅消费惠民补贴，中国演出行业协会发布活力青春季演艺项目，中国石化销售有限公司发布自驾加油满减、易捷购物满减、免费洗车、道路救援等优惠措施。

　　中国接连扩大免签“朋友圈”，为畅通中外人员往来、促进旅游业、经贸合作和人文交流带来实实在在的便利。6月，中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。在此之前，中国自5月15日起全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策。乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团，可从天津、大连、上海、青岛等13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境，在中国境内停留不超过15天。

　　国家移民管理局统计数据显示，一季度，全国移民管理机构累计查验出入境人员超1.41亿人次，同比上升117.8%。其中，外籍人员1307.4万人次，同比上升305.2%。文化和旅游部数据中心客流大数据监测显示，“五一”假期入出境游客合计达367.2万人次，其中入境游客177.5万人次，出境游客189.7万人次。

　　“旅游消费潜力加速释放，还得益于文旅新供给层出不穷。”刘敏说。今年以来，各地区各部门加快推进旅游业供给侧结构性改革，推动文化和旅游深度融合发展，精心打造出更多体现文化内涵、人文精神的特色文化和旅游产品。文化和旅游部推动旅游景区活化利用文化资源、丰富文化的创新展示和当代表达。一地有一地的精彩，一景有一景的独特，更好满足游客的多样化、个性化需求。

　　在安徽省黄山市西递夜游智慧旅游沉浸式体验新空间，全息舞蹈秀、农耕互动体验、数字秋千水帘、波光喷泉等互动体验新场景亮相；在陕西西安曲江新区长安十二时辰主题街区，人们通过虚拟现实手段沉浸式体验唐文化……今年2月，文化和旅游部等部门推出42个全国智慧旅游沉浸式体验新空间，成为旅游消费新热点。据初步统计，“五一”假期，智慧旅游沉浸式体验新空间消费较去年同期增长均超120%以上，总额超过2.2亿元，消费人次超430万。

　　“五一”假期，广西柳州、山东淄博、甘肃天水等城市受到游客关注，贵州西江千户苗寨、安徽宏村等乡村古镇深受游客青睐。今年以来，县域旅游市场释放文旅消费新动能，越来越多下沉市场旅游目的地受到欢迎。全国A级旅游景区的县域覆盖率由2012年的73%提升至2023年的93%，旅游景区有力支撑旅游发展和县域经济发展。

　　近日，世界旅游及旅行理事会与牛津经济研究院发布的一份报告显示，2024年中国国内全年旅游收入预计将达到创纪录的6.79万亿元（约合9380亿美元），较2019年高出11%。世界经济论坛近日公布的2024年旅游业发展指数显示，中国成为唯一一个进入促进旅游业发展前十名的发展中经济体，名列第八位。

　　“随着传统旅游旺季暑期到来，旅游市场有望迎来新的预订高峰。”中国劳动关系学院文化和旅游政策研究中心副主任翟向坤说，旅游逐步成为越来越多中国百姓的日常消费，人们更加追求个性化、多样化、有文化味的旅游产品和便捷周到的旅游服务，旅游消费需求呈现加速释放的趋势。打造更多人们喜闻乐见的新场景、新业态、新模式，可以激发旅游消费的更大潜能。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月21日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“聪明的车”驶上“智慧的路” 自动驾驶技术按下“加速键”
　　人民网北京6月20日电 （记者栗翘楚）2024年政府工作报告指出，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势。 智能网联新能源汽车产业，顾名思义，是融合了新能源、新材料、新一代信息技术、先进制造等多元化创新科技的代表性产业，其重要性不言而喻。…
场景不断拓展“车路云一体化”规模应用加速落地
　　人民网北京6月20日电 （记者栗翘楚）6月18日，由中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、清华大学车辆与运载学院、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主办，由北京亦庄智能城市研究院集团有限公司和中国智能网联汽车产业创新联盟协办的第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2024）在京开幕。 年会以“迈向车路云一体化规模应用新阶段”为主题，围绕车路云一体化、人工智能+自动驾驶、安全与测试等话题设置了多层次、多角度、多级别的主论坛、专题论坛等27场会议活动，200余位产业界、科技界高层嘉宾发表演讲，同期20余家企业参与展览展示。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部