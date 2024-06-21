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首个工业用途核能供汽项目投产

2024年06月21日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为6月19日拍摄的田湾核电基地。
　　新华社记者 李 博摄

　　本报北京6月20日电  （记者喻思南、谷业凯）19日，我国首个工业用途核能供汽项目——“和气一号”项目在位于江苏连云港的田湾核电基地建成投产。这标志我国核能综合利用从单一发电、满足城市居民供暖，拓展进入工业供汽领域。

　　项目建成后，田湾核电基地每年将为连云港石化基地输送480万吨零碳清洁蒸汽，相当于每年减少燃烧标准煤40万吨，等效减排二氧化碳107万吨、二氧化硫184吨、氮氧化物263吨，相当于新增植树造林面积2900公顷，为石化基地每年节省碳排放指标70多万吨。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月21日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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