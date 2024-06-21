本报记者 唐天奕 罗阳奇

晨光熹微，桃花潭水光潋滟，与白墙青瓦、远山绿树浑然一体，宛如一幅水墨画。

斐动体育发展（上海）有限公司总经理刘文政来到潭边，把比赛流程又细细核对一遍。没过一会儿，一年一度的桃花潭龙舟赛擂鼓开桨。雄浑嘹亮的龙舟号子响起，古色古香的龙舟劈波斩浪，十分热闹。

桃花潭位于安徽省宣城市泾县桃花潭镇。桃花潭龙舟赛已走过10年历程，今年被纳入长三角体育节赛事体系，迎来三省一市的参赛队伍，赛事规模超越往届。

体育资源、专业人才、产品服务等要素，在长三角充分流动。

为了筹办今年的龙舟赛，刘文政格外忙碌：赛前，往返于上海和泾县之间的频率，变成了每周两次。

“5月的时候，办赛各方每天都会碰头，讨论进展，调整细节。”刘文政说，分公司去年在泾县成立，连续两年成为龙舟赛的执行方，与泾县各部门的配合也更加默契。

长三角基础设施互联互通加强，为各项筹备工作添了更多从容。“很多物料来自上海，基本上预订当天就能送到。”桃花潭镇党委书记倪波说。

在上海深耕体育产业多年，刘文政选择把分公司开在泾县，看中的是这里广阔的市场：区位优势明显、山水资源丰富、文化底蕴深厚，既适宜开展户外运动，也具备文体旅融合发展的潜力。

作为一项区域性群众赛事，长三角体育节创办于2021年，由三省一市体育部门联合打造、轮流举办，前三届分别落户上海、江苏无锡和浙江湖州。

今年轮到安徽宣城当东道主，自4月中旬开幕，每逢比赛日，各地运动员、裁判员相聚于此，让这座皖南城市变得格外热闹。21项赛事分布于宣城7个县市区，赛事经济迎来发展新机遇。

桃花潭畔，锣鼓喧天人气旺，赛事流量成为经济增量。以办赛为窗口，泾县积极扩大赛事溢出效应。据统计，端午假期，泾县共接待游客52.35万人次，同比增长75.61%，实现旅游总收入3.26亿元。其中，桃花潭龙舟赛吸引游客18.32万人次，带动消费1.3亿元。

长三角一体化高质量发展深入推进，三省一市加强体育产业协作，丰富群众体育赛事供给。以“长三角”命名的赛事活动，如今遍布沪苏浙皖。6月以来，乒乓球邀请赛在上海浦东举行，皮划艇、桨板队伍在江苏苏州竞逐，户外运动爱好者齐聚浙江宁波……

《 人民日报 》（ 2024年06月21日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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