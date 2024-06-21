本报北京6月20日电 （李心萍、石君汝）日前，国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体。

据介绍，本次第三批创新联合体建设紧扣“体系化、任务型”定位，进一步发挥企业主导作用，促进产学研用力量相互支撑、高效互动、紧密合作，共同推进从基础研究到产业化的全链条创新。下一步，国务院国资委将进一步发挥联合体功能作用，引导联合体更大范围、更深层次吸纳创新优势力量，完善利益共享、风险共担等市场化机制，提升建设运行效能，加快打造创新联合体升级版。

《 人民日报 》（ 2024年06月21日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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