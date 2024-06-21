人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海海关36项措施促贸易便利化

2024年06月21日05:49 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报上海6月20日电  （记者沈文敏）记者从上海海关获悉：今年前5个月，上海市进出口总值1.75万亿元。其中，5月份进出口3602.8亿元，增长3.6%，继续保持向好态势。今年以来，上海海关出台并实施《2024年促进跨境贸易便利化专项行动36项措施》，进一步提升跨境贸易便利化水平，服务外贸质升量稳。

　　上海海关积极创新更多海关便利化措施，推进落实近百条改革任务，并取得了一系列成效：口岸无陪同查验比例超过70%，“船边直提”“抵港直装”作业量增长16.2%；跨境电商出口海外仓模式备案无纸化率达100%；率先实施进口机动车辆“两证合一”、深化应用智慧机检、创新供应链安全评估，进一步缩短上海口岸进口整体通关时间。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月21日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“聪明的车”驶上“智慧的路” 自动驾驶技术按下“加速键”
　　人民网北京6月20日电 （记者栗翘楚）2024年政府工作报告指出，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势。 智能网联新能源汽车产业，顾名思义，是融合了新能源、新材料、新一代信息技术、先进制造等多元化创新科技的代表性产业，其重要性不言而喻。…
场景不断拓展“车路云一体化”规模应用加速落地
　　人民网北京6月20日电 （记者栗翘楚）6月18日，由中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、清华大学车辆与运载学院、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主办，由北京亦庄智能城市研究院集团有限公司和中国智能网联汽车产业创新联盟协办的第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2024）在京开幕。 年会以“迈向车路云一体化规模应用新阶段”为主题，围绕车路云一体化、人工智能+自动驾驶、安全与测试等话题设置了多层次、多角度、多级别的主论坛、专题论坛等27场会议活动，200余位产业界、科技界高层嘉宾发表演讲，同期20余家企业参与展览展示。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部