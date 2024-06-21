本报上海6月20日电 （记者沈文敏）记者从上海海关获悉：今年前5个月，上海市进出口总值1.75万亿元。其中，5月份进出口3602.8亿元，增长3.6%，继续保持向好态势。今年以来，上海海关出台并实施《2024年促进跨境贸易便利化专项行动36项措施》，进一步提升跨境贸易便利化水平，服务外贸质升量稳。

上海海关积极创新更多海关便利化措施，推进落实近百条改革任务，并取得了一系列成效：口岸无陪同查验比例超过70%，“船边直提”“抵港直装”作业量增长16.2%；跨境电商出口海外仓模式备案无纸化率达100%；率先实施进口机动车辆“两证合一”、深化应用智慧机检、创新供应链安全评估，进一步缩短上海口岸进口整体通关时间。

《 人民日报 》（ 2024年06月21日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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