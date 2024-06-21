本报记者 李茂颖

游客在金平县马鞍底乡赏美景、品美食。

金平县马鞍底乡风光。

箭环蝶聚在林间角落。

游客在蝴蝶谷观光拍照。

以上图片均为金平县融媒体中心提供

林间草丛，溪流山谷，成群蝴蝶翩跹飞舞。幽静竹林，光影斑驳，一群又一群的金黄色箭环蝶聚在林间角落。一阵风起，竹林微动，无数只箭环蝶翩然散去，宛如落英缤纷。

云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡，近亿只蝴蝶集中破茧、羽化成蝶，形成一道罕见的生态奇观，让这里成为别具特色的赏蝶胜地。随着一年一度的“蝴蝶大爆发”如约而至，与漫天蝴蝶“共舞”的，还有来自五湖四海的游客。

马鞍底乡森林资源丰富，拥有山地雨林和季风常绿阔叶林等植被类型，孕育了蝴蝶繁衍的优越环境，成为世界上蝴蝶种群和蝴蝶资源分布最丰富的地区之一。近年来，当地依托生物资源、生态资源优势，推动文化旅游、生态旅游和农业旅游融合发展。随着民宿、餐饮、道路交通等旅游服务设施不断完善，当地产业发展也逐渐“破茧成蝶”。

“今年是蝴蝶爆发‘小年’，爆发总量预计近亿只，比往年稍少一些，但今年的蝴蝶个体更大、体态更美，观赏性也更强。”中国·红河蝴蝶谷蝴蝶博物馆馆长杨镇文介绍。

蝴蝶虽然少了些，但是游客更多了。探访的途中，记者看到不少游客在赏蝶、观景，一些游客特意身着当地特色服饰拍照留念。在一些角落里，还有不少摄影师正在蹲守，期望拍到珍稀品类蝴蝶。据介绍，今年的最佳观赏点是马拐塘林区、普家寨林区、牛场坪林区和营盘山林区等地，为了方便游客赏蝶，当地特意设计了旅游路线，并作了观赏期提示。

去年5月，中国·红河蝴蝶谷蝴蝶博物馆正式开馆，免费对外开放。“来这里生态旅游、科普研学的游客多了，有不少家长专门带着孩子来。”杨镇文说。

村民普志荣在马鞍底乡蝴蝶谷外经营着一家乡村民宿，今年民宿房间早早就被订满。“可以观赏蝴蝶飞舞，也可以漫步溪谷与梯田，逛累了就去山野市集品尝当地有名的‘长寿宴’，还能回来试试我们自家做的特色美食。”普志荣贴心地给住店旅客规划着出行的路线。

来自昆明的游客杨先生看到“蝴蝶大爆发”的照片，约上朋友一起自驾到金平，“这么多蝴蝶飞舞，真是太壮观了。”

据统计，自2010年向公众开放后，蝴蝶谷已累计接待游客200多万人次。今年蝴蝶谷艺术节期间，前来参观游玩的游客超12万人次，较去年同期增长17%。

随着人气越来越旺，当地村民还成立了乡村旅游合作社，开发一系列与蝴蝶相关的文创产品，实现经济效益、生态效益的双提升。

“依托蝴蝶谷、梯田瀑布等生态旅游资源和特色文化资源，我们正在着力打造类似马鞍底乡的特色旅游目的地，不断加快文旅融合，提升发展竞争力。”金平县文旅局局长杨雪婷说。

本期统筹 吕钟正

版式设计 蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年06月21日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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