本报北京6月20日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局6月20日发布《中国广告业发展指数报告》，据统计，一季度857户头部企事业单位共实现广告业务收入2740.6亿元，同比增长13.6%。同时，公布2023年度中国广告业发展指数为119.0点，同比增长9.1%。具体呈现出以下特点：

广告业规模快速提升，产业活力不断释放。2023年，全国广告业事业单位和规模以上企业广告业务收入13120.7亿元，比上年增长17.5%，广告市场规模占全球比重进一步提高，继续稳居世界第二。以29个国家广告产业园区为骨干、50余个省级广告产业园区为基础的广告产业集聚区格局，有效助力广告产业集约化、专业化、国际化发展。

广告业新质生产力加快形成，产业数字化创新升级稳步推进。数字广告增长迅速，从发布端看，互联网广告业务在各类媒体业务总量中占比近八成，成为拉动广告业持续发展的主要动力。大数据、人工智能、云计算、物联网等技术在广告领域的应用不断加强，革新着传统广告生产、投放、互动、监管模式。

政策供给不断加强，发展环境持续优化。广告领域“放管服”改革持续深入推进，“三品一械”广告审查便利化程度不断提升。广告领域人才培养力度加大，“广告云课堂”等平台为中小微广告企业提供优质培训资源，多地深入推进产学研融合，广告产业数字化转型能力不断提高。

广告业作为生产性服务业和文化创意产业的优势充分彰显，社会效益和经济效益不断提升。服务经济方面，广告业塑造品牌、促进消费，为经济社会高质量发展提供动力；服务社会方面，广告业创造大量就业机会，广告作品传递的价值观念、生活方式等潜移默化地对社会文化产生影响。同时，公益广告内容不断创新，传播范围持续扩大，各项活动精彩纷呈，已逐步形成政府主导、部门联动、行业搭台、公众参与的公益广告发展新格局。

广告市场秩序持续向好，公平竞争环境进一步优化。广告导向监管不断强化，重点领域监管成效显著；法律法规体系进一步健全，智慧监管快速发展，广告监管能力不断提升。2023年，各级市场监管部门共查处虚假违法广告案件4.76万件，罚没4.66亿元，有力维护了广告市场秩序。

《 人民日报 》（ 2024年06月21日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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