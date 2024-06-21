我国金融业机构总资产达476.49万亿元
2024年06月21日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月20日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：截至今年一季度末，我国金融业机构总资产为476.49万亿元，同比增长8.5%，其中，银行业机构总资产为429.58万亿元，同比增长8.1%；证券业机构总资产为14.05万亿元，同比增长2.5%；保险业机构总资产为32.86万亿元，同比增长15.8%。
同期，金融业机构负债为434.97万亿元，同比增长8.5%，其中，银行业机构负债为394.49万亿元，同比增长8.1%；证券业机构负债为10.57万亿元，同比增长1.4%；保险业机构负债为29.92万亿元，同比增长17.1%。
《 人民日报 》（ 2024年06月21日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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