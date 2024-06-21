本报北京6月20日电 （记者王洲）北京市商务局近日印发《关于申报2024年促进我市会展业发展奖励项目的通知》，旨在推动展会提质增效，促进北京会展业的品牌化、专业化、国际化发展，扩大会展对城市经济社会的带动效应。

通知聚焦“引进国际专业展会、在京新办展会、展会做大做强”3个支持方向，最高奖励达100万元。同时，通知明确了奖励申报条件、申报材料及其他要求。为提高服务效率，2024年项目分两批申报，第一批征集1月1日至8月1日举办完成的项目，第二批征集8月1日至12月31日举办完成的项目。

作为现代服务业的重要组成部分，会展业具有综合性强、产业关联度高、带动效应明显等特征，在促进消费升级、拉动经济发展方面发挥着独特作用。“我们将会同相关部门加强对通知的统筹跟踪协调，促进奖励政策落地见效，切实推动首都会展业高质量发展迈上新台阶。”北京市商务局相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2024年06月21日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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