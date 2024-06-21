2024年国家骨干冷链物流基地建设名单发布
促进冷链物流与相关产业深度融合发展
2024年06月21日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月20日电 （记者刘志强）近日，国家发展改革委印发《关于做好2024年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》（以下简称《通知》），发布新一批20个国家骨干冷链物流基地建设名单。2020年以来，国家发展改革委已分4批将86个国家骨干冷链物流基地纳入重点建设名单，覆盖31个省（自治区、直辖市，含新疆生产建设兵团）。
近年来，国家骨干冷链物流基地建设在助力打造区域特色优势产业、推动降低冷链物流运行成本、深化冷链服务通道网络建设等方面发挥了引领带动作用。《通知》要求，推进基地存量资源整合优化和增量设施补短板，加强基地间设施互联、业务对接和信息共享，推动基地互联成网，推动基地间冷链物流活动规模化、通道化、网络化运行；发挥基地在冷链物流网络中的组织核心作用，鼓励基地拓展分拣加工、交易展示、统仓统配等服务功能，促进冷链物流与相关产业深度融合发展。
下一步，国家发展改革委将继续强化政策规划引领，指导有关地方加强冷链物流设施改造提升发展能级，补齐功能短板，强化服务能力，促进冷链物流与相关产业深度融合、集群发展，着力构建国家层面的骨干冷链物流基础设施网络。
《 人民日报 》（ 2024年06月21日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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